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誠品生活時光進駐桃園　「林口文化店」主打親子共讀、環湖步道好愜意

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▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

▲誠品生活時光林口文化店近期試營運，主打親子共讀。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品版圖內發展的社區店型「誠品生活時光」，從台北開到新北市後，首度在桃園「觸地」，於林口長庚對面開設旗下第4間社區型分店，周邊有長庚湖步道可以散心，主打親子共讀空間，溫馨的木地板搭配多彩的椅凳，讓民眾不時能來享受親子時光。

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

誠品社區店生活時光7月接連於板橋、土城展店後，以「誠品生活時光林口文化店」進駐桃園龜山，8／11起試營運，該店位於林口長庚醫院「長庚湖」步道正對面，醫院只要步行2分鐘即達，店門口還有YouBike租借站，建築上方則是智慧立體停車場，無論是散步、騎車、開車前來都方便。

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

業者表示，觀察7月開幕的板橋三民店，童書和玩教具銷售成長，較第一家店超過一倍，顯示社區居民對兒童動態與靜態的閱讀需求不斷提升，因此首次在林口文化店，嘗試在社區創新店打造親子遊憩共讀空間，店內童書及玩教具數量較之前開幕分店大幅提升，並呼應長庚醫院生活圈特性，也提供豐富的營養補給、美容保養食品。

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

其閱讀空間除了以溫馨的木質調為基本設計，還搭配各式大小、高低錯落的繽紛多彩椅凳，像是一顆顆鮮豔糖果，激發孩子的想像力，也能自由移動座椅，無論是想獨自閱讀，或幾個人自成一區體驗桌遊都可以，一旁還有主題策展牆，也將規劃兒童主題讀書會和手作活動，透過多元活動引領孩子閱讀。

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

誠品生活時光林口文化店試營運期間，獨家推出限量「時光通行證」，週一至週五購書3本77折，到店即可領取；9／11前推出多款買一送一，包括知名文具品牌 HIGHTIDE的橫線筆記本、日本進口的丸京紅豆銅鑼燒、三立源氏派家庭包、三立蜂蜜起士奶油風味薄燒等休閒零食、澳洲 WAVERTREE &LONDON 天然三重研磨皂等。

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）▲誠品生活時光林口文化店。（圖／誠品提供）

▲三立蜂蜜起士奶油風味薄燒等休閒零食、澳洲 WAVERTREE &LONDON 天然三重研磨皂，推出買一送一優惠。

關鍵字：

誠品生活時光, 林口文化, 桃園龜山, 買一送一

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