營養師曝「夏季水果熱量」排行榜！西瓜糖分、熱量都比百香果低

▲營養師表示，吃起來比較甜的水果熱量不一定高。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

像是釋迦、荔枝、芒果、西瓜等夏季盛產的水果又甜又多汁，讓人忍不住想一吃再吃，但是甜的水果又讓人好怕熱量高、容易發胖，想吃又不敢吃？知名營養師高敏敏就分享夏季水果的熱量排行榜，指出吃起來越甜的水果不一定熱量就越高，像是西瓜、甜瓜其實熱量比香蕉、百香果還低。

從高敏敏提供的夏季水果熱量排行表中可見，熱量最高的5個依序為榴槤、釋迦、香蕉、龍眼、荔枝，但仔細一看，像是西瓜、甜瓜、水梨等吃起來也很甜的水果，熱量卻比百香果、鳳梨等沒有那麼甜的水果還低。

高敏敏就表示，同重量的水果相比，越甜的熱量不一定越高，因為含水量跟營養組成也是造就熱量的關鍵。而會影響水果味覺甜度的關鍵，是水果裡「果糖、蔗糖、葡萄糖」這三種糖的比例，以一樣都是每公克4大卡來舉例，果糖吃起來最甜，蔗糖第二甜，葡萄糖吃起來最不甜。所以吃起來很甜的水果，不代表熱量一定是最高，應該說其糖類比例很討人喜歡。

高敏敏也指出，水果營養好處多，但比較需要注意的重點是掌握份量，一份水果的份量＝切好放碗裡8分滿（約60Kcal、醣份15g），一天可以吃2～3份。但她也提醒，非常不推薦拿果乾當作水果來吃，因為通常果乾不是加糖製作，就是烘乾處理過，重要的營養素跟水分大多流失。

高敏敏最後也表示，最常被問到關於水果的問題包含以下2個。

＃是不是糖尿病就不能吃水果？



當然不是！糖尿病患者要注意的是吃的量跟吃的時間點，建議跟正餐隔1個小時可以吃1份水果，一天以2份為宜。

＃是不是太甜的水果就不要吃？



當然什麼都要吃！覺得太甜的就少吃一點，也是份量問題。

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