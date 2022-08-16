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2022秋冬必追4大髮型趨勢！IU狼尾層次剪、Lisa復古瀏海可愛又性感

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▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲許多女星都已換上今年秋冬的流行髮型。（圖／翻攝IG@kyo1122、@dlwlrma）

記者張毓容／綜合報導

雖然現在天氣還很熱，但時序即將邁入秋冬，接下來要換什麼新髮型你想好了嗎？法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶解析2022 FW髮型趨勢，列出今年秋冬最不容錯過的4大流行髮型，其中個性派與復古知性成為髮型關鍵字，帶著狼尾層次、擁有各種豐富長短變化的性格派剪髮引領風騷，成為許多明星愛用造型，像是IU、太妍、宋慧喬、BLACKPINK Lisa和Jennie等女星全換上，快來看看你喜歡哪種。

＃狼尾層次剪髮

具明顯層次感的狼尾剪裁，可長可短，髮尾有點隨性凌亂的微翹＋自然蓬鬆空氣感，不用刻意整理就很時髦，同時還能幫助修飾臉型，因此成為韓星近期熱愛之大勢髮型，像是IU、裴斗娜、甚至怪奇比莉Billie Eilish都換上這款髮型，建議可搭配中長瀏海為臉部輪廓增添溫和線條。

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲IU、裴斗娜、怪奇比莉都換上狼尾層次剪。（圖／翻攝IG@dlwlrma、@doonabae、@billieeilish）

＃無層次齊短髮

霸屏擔當款「髮尾修齊無層次短髮」，可知性、可摩登俐落又不失性感女人味，喜歡姊姊系時尚感的人一定要試試看。無層次短髮因髮尾齊長，無捲度又零層次，所以不易有毛躁感，非常好整理，如果是自然捲髮絲，使用離子夾也很好夾順，不管是搭配空氣瀏海、旁分、中分都非常搭。像是宋慧喬、薛仁雅、全智賢就是近期無層次齊短髮的代表女星。

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬和薛仁雅的無層次齊短髮很有時髦姊姊感。（圖／翻攝IG@kyo1122、@_seorina）

＃俏萌感復古厚劉海

可完美修飾臉型、帶有蓬鬆厚度的復古平瀏海大勢回歸了。厚瀏海本身即帶有萌萌的俏麗感，同時可透過髮長、髮色的調整變化，塑造出酷味帥氣或浪漫空靈的風格。像是李聖經、金智媛、BLACKPINK Lisa、Pony、Twice Momo都先後換上了復古厚瀏海造型。

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲復古厚劉海可個性可浪漫或甜美，變化多。（圖／翻攝IG@heybiblee、@geewonii、@lalalalisa_m）

＃混血感亞麻灰

經典的混血感亞麻灰髮色回歸，仿若被午後陽光灑落的俏皮色系，白肌、健康肌都非常適合，也非常適合搭配高馬尾或帶有捲度的髮型，高馬尾陽光俏麗，加上捲度後則顯的更天真爛漫。像是太妍、BLACKPINK Jennie、Irene Kim都是亞麻灰髮色的代表。

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 2022秋冬4大髮型趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲混血感亞麻灰又流行回來，不挑膚色都適合。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss、@jennierubyjane）

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關鍵字：

美妝, 髮型, 髮色, 流行, 趨勢, 秋冬, 2022秋冬, 女星, IU, 宋慧喬, BLACKPINK, Lisa, Jennie, 太妍, 李聖經, Twice, Momo, 金智媛, 薛仁雅

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