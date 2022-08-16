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健忘金魚腦快吃！營養師曝12種「補腦防呆食物」有效改善腦霧

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▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

▲適當補充營養素，可幫助大腦維持健康有活力。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也常話到嘴邊卻忘記、打開冰箱瞬間不知道要拿什麼？或是做事做到一半突然卡卡、腦霧？知名營養師高敏敏就提醒，這些都是腦細胞活力在下降的警訊！她就分享12種「補腦健腦食物」，照著吃就能補腦防呆，改善腦霧、搶救記憶力，有「金魚腦」狀況的人快記好。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

＃香蕉

香蕉有著豐富的果膠及葡萄糖，能緩釋給大腦能量的補給。

＃綠色蔬菜

植化素跟營養可以保護腦細胞，讓思緒更敏銳，建議平常可從各色蔬菜補充，才能攝取到不同營養素。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

＃奇異果

其中的維他命Ｃ，除了可以幫助對抗壓力，也能合成腦神經傳導物。

＃雞蛋

尤其蛋黃的卵磷脂，可以幫助增強記憶力。

＃燕麥／穀類

又被稱為「大腦的糧食」，因為富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質，可以預防腦袋混沌。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

＃深海魚

Omega-3脂肪酸可以預防記憶衰退，建議可多吃像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等深海魚。

＃咖哩

薑黃素可改善注意力，整體認知和記憶。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

＃綜合莓果

莓果多酚能抗氧化，可減少自由基破壞。幫助延緩腦衰老速度。

＃南瓜

富含β-胡蘿蔔素、礦物質鋅，都具有幫助腦部運轉作用。

＃優酪乳、優格

優酪乳及優格中除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色氨酸，都可以幫助補充健腦所需的營養。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

＃綠茶

富含植化素，能有效抗老化，減少罹患阿茲海默症機率，讓大腦認知功能變好。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

＃堅果、核桃

不飽和脂肪酸、維生素B群幫助補腦。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

除了單吃，高敏敏建議可以將上述這些健腦食材搭配在一起享用，比如來一杯莓果優酪乳，除了能補腦，也可以幫助腸胃順暢、補充鈣質；或是來杯黑芝麻牛奶，因為黑芝麻屬於高鈣＋多元不飽和脂肪酸食物，可以舒緩腦神經緊繃，建議每天吃小匙黑芝麻，也可以撒一點到飯上或牛奶中享用。

▲▼ 營養師曝12種補腦食物。（圖／翻攝unsplash）

另外，除了從吃補充腦部所需營養外，高敏敏提醒作息也要正常，像是熬夜、抽菸、喝酒、飲食不均、吃太多甜食油炸物等，都會影響腦部運作功能，使記憶力下降。

壓力大也會造成腦部疲累，像現代人總是在工作上忙碌奔波，建議平時可以適時讓自己放鬆休息，因為內分泌及自律神經失調，都會造成大腦壓力，忘東忘西的。

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關鍵字：

補腦, 健腦, 防呆, 大腦, 退化, 預防退化, 記憶力, 金魚腦, 腦霧, 健忘, 飲食, 食物, 營養師, 高敏敏

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