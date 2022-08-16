蔡依林巧手又編出「類Prada帽」　網狂讚「被副業耽誤的歌手」

▲蔡依林近期變身編織高手，巧手編出帽子與包包分送親友。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林（Jolin）學什麼像什麼，日前被姊姊蔡旻紋爆料她近日迷上編織產品，只要肩上能掛的、頭頂能載的、手能提的，她都能生產出來，巧手織出一個「類Prada手工編織托特包」，讓姊姊開心背上街，昨最新成品出爐，又是神似Prada作品的「類草編漁夫帽」，讓網友直呼請Jolin開訂購連結或教學影片，大讚「可以解鎖第二項副業；被副業耽誤的歌手」。

▲蔡依林編織新作「類Prada手工編織帽」。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

處女座的Jolin追求完美，不僅演藝工作力求盡善盡美，私下培養興趣也要追求專業等級，除了是做蛋糕高手，迷上手工編織後成功變成「織女」，最新作品是神似Prada設計的「類草編漁夫帽」，讓姊姊蔡旻紋忍不住po網分享「來賓們一定要起身掌聲鼓勵鼓勵」，大讚Jolin手藝「嚴重性厲害」。

▲蔡旻紋拎著向蔡依林下訂「類Prada手工編織托特包」。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

Jolin當「織女」的作品不僅讓姊姊納為收藏，也讓網友心動，請她開訂購連結或拍影片教學，不過也有粉絲催促她愛編織也別忘了「編織」一下新專輯，期望天后趕快回本業發新唱片。

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