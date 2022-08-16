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劉詩詩眼神超狠「女團風造型」曝光！　扭出纖腰變Y2K辣妹

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星劉詩詩一向給人仙氣溫婉的印象，近期由官方工作室釋出一系列全新造型圖，劉詩詩罕見演繹起時下流行的Y2K風格，換上擅長解構的大陸設計師品牌Rui 襯衫，梳起中分髮型，眼神中不自覺流露霸氣，讓網友驚呼：「劉詩詩女團造型好成功」、「眼神太殺」。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩穿著大陸設計師品牌Rui 2022春夏系列橘色襯衫 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

劉詩詩不斷嘗試新風格，此次上身大陸設計師品牌Rui 2022春夏系列橘色襯衫，遊走衣著的圖騰伴隨扣間的鏤空非常搶眼，劉詩詩選擇扣上單顆紐扣，下身搭配富有未來感的設計師品牌Courrèges褲裝，寬鬆剪裁帶來隨意氛圍。隨著鏡頭特寫，劉詩詩也敬業曬出自己所代言的Qeelin Wulu粉色珠寶，順勢扭出纖腰曲線，傳遞出酷辣氛圍。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩造型大轉變。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

而這次劉詩詩的造型堪稱大轉彎，仔細翻看所選單品就會發現，變得小眾鮮明許多，像是親身演繹了僅成立3年的「Rui」，幕後推手設計師 Rui Zhou一手打造了影響力十足的鏤空貼身裝，甚至蔡依林、Blackpink Lisa或是英國歌姬Dua Lipa都曾上身，品牌主打讓衣著成為人體的第二層肌膚，探索時尚的全新定義。

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關鍵字：

劉詩詩, 造型, 大陸, 女星, Rui

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