台灣首間COS開幕日期確定了！　「比預期更早」時尚迷超驚喜

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M旗下高端副牌COS，日前確定進駐台北101 2樓，並已築起圍籬進行裝修工作，而今曝光了正式開幕的日期，宣布即將在8月25日正式對外開幕！比原先百貨業者預計的9月初還要更早，給時尚迷們帶來意外的驚喜。

▲COS進駐台北101，將於8月25日正式對外開幕。（圖／品牌提供）



COS於台灣開設的首間店舖，就位在台北101購物中心的信義環2樓，正下方為APPLE專賣店，目前還是圍起來的狀態，不過馬上便可以揭開廬山真面目了。COS於台北101 門市將在8月23日晚間五點舉行開幕記者會，屆時《ET FASHION》也會搶先替讀者們帶逛，等到8月25日正式對外開幕，大家就能來大逛一波。

▲COS進駐台北101，將於8月25日正式對外開幕。（圖／記者蔡惠如攝）



同樣位在101購物中心2樓的西班牙快時尚品牌ZARA，目前也暫時封館、正在進行改裝，為自2011年以台灣首間店之姿登陸以來，最大規模的一次改裝，據品牌公關透露，該ZARA門市重新開幕的確切日期還未定，不過目前預計是在9月底會重開大門與大家見面。如此一來COS與ZARA將能一起趕上下半年百貨周年慶檔期。

▲台北101 2樓的ZARA目前也處於整修狀態，預計9月底重新登場。（圖／記者蔡惠如攝）



COS雖屬H&M旗下，但是COS並不是走快時尚路線，而是定位在中高價位的高端品牌，COS於2007年創立，以極簡風格聞名，服裝大多呈現高雅、俐落的剪裁設計，少有強調身形的性感設計，不刻意塑造女性線條，且色調以黑、灰、白為主，佐以淡雅的大地色、裸色、嫩藍或丹寧，所以單品幾乎不挑人穿。

COS雖有著精品的架勢與高端面料，但是一件單品的價格約定在台幣3,000～5,000元左右，距離精品還有一段差距，並不是這麼遙不可及，深受許多名人、時尚迷的愛戴，像是先前韓女星Jennie也背著COS推出的手袋悠遊巴黎。