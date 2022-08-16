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5個重點把小客廳「放大」　從選擇一個焦點開始

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▲▼軌道燈,裝潢,客廳。（圖／翻攝自pixabay）

▲小空間的客廳佈置有訣竅，可以感受不擁擠。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

居住在都市的家庭通常都會面臨客廳、起居室空間狹小的問題，尤其在公設比越高的新房之下，每一吋個人空間都需要思考規劃，針對面積不大的客廳，美國居家網站《apartment therapy》也分享幾個設計師忠告，讓小客廳達到視覺舒適的效果，成為一個真正療癒的空間。

▲客廳,採光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

選擇一個焦點
在空間侷限的情況下，只為客廳保留一個焦點，並從它為重點向外擴散、進行佈置的規劃，焦點可以是你最在乎的部分，像是一張舒適的沙發、電視櫃視聽區域、一扇你喜歡的窗戶等等，甚至是一張地毯，確立了焦點風格之後，再往外擴散，記得加入的配置必須與焦點達到視覺平衡，也可以確保整個客廳風格是順眼的。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

尺寸很重要
如果客廳空間不大，硬要擺一張尺寸過大的沙發，會讓整個空間看起來歪斜，破壞整體的平衡，對於動線也有影響，其實尺寸造成的比例效果相當重要，所以在規劃時就該量好家具的最大公分數，並在採買時堅持這點，不然整個客廳會像拼裝車一樣。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

注意座位數
客廳必須是實用的空間，如果你喜歡在家與朋友聚會，即便空間有限，也不代表某些人就必須站著，使用靈活的椅子或是方式來增加座位數，但不是購買更大的沙發，可以透過能收納的凳子，甚至有一張大家可席地而坐的地毯等等都可以。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

善用多功能家具
盡量不要購買只有單一用途的傢俱，有些傢俱設計可以有多種用法，是增進小空間生活品質的重要關鍵，沙發可以當成床或有收納功能，邊桌能當成腳凳、座位凳甚至結合空氣清淨機，或是選擇可以摺疊擴大桌面的收納型複合式家具，並盡可能把它們列入優先的採買名單。此外，盡可能善用壁面收納。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

不要過度填充
這是讓視覺放大的關鍵，不要因為自己擁有小客廳就急於塞滿它，由於空間小，留白就更加重要，如果將客廳塞滿，看起來就像是個密室一般，自己身處於其中會感覺非常不舒服，如果下方空間已經很擁擠，就不要硬在牆上掛一幅畫，留一點白牆會更好，若採用充分的牆面收納，那擺放在空間中的傢俱就要盡量簡單。

關鍵字：

居家佈置, 客廳放大, 小空間放大

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