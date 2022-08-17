fb ig video ETtoday search mobile

「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足

>

▲星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

▲把愛情看得比麵包重要星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

記者鮑璿安 ／台北報導

遇見一份真摯的感情已經是不易，但久而久之總會面臨實際面的考量，只是愛情和麵包之間要如何選擇，似乎沒有正確答案，以下就用星座來分析，公開「把愛情看得比麵包重要」星座Top 3 ，只能說三觀一致才能走得長長久久！

Top 3 雙魚座

雙魚座很重視內心的豐盈，在他們低潮失落的時候，能夠補足缺口的往往不是麵包，而是真摯的感情，也就是情投意合的兩個人，需要透過精神交流來加溫，這點比起金錢重要太多了。雙魚此生都在尋找靈魂伴侶，能夠同處於一個溫室中，如果沒有內在的相知相惜，再多麵包也沒用。

Top 2 牡羊座

牡羊座的愛情完全不是建立在金錢上，他們對於自己的情感相當直白，喜歡就是喜歡、不喜歡就是不喜歡，根本沒有那麼多附加條件，所以牡羊哪怕是需要麵包，也會透過自己來賺取，這樣才最有安全感，而非將感情寄託在金錢上，那就模糊了愛情的定義，還是簡單最好。

Top 1 處女座

都說處女座眼光高，那是因為就算有了金錢也無法滿足處女的心，他們最重視三觀一致，這樣才能在漫長的人生中，與眼前的人深入相處，對於處女座而言，心靈層面的滿足是最難的，那是因為他們看待愛情的方式很不一樣，若是別人都有的東西，處女反而不想要了。

►感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

►「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 麵包, 處女座, 雙魚座, 牡羊座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

跳脫焦慮迴圈！「4個方法」終止你總是想太多，第1招超管用

跳脫焦慮迴圈！「4個方法」終止你總是想太多，第1招超管用

4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場 日月潭瑞居飯店住一晚才2680元！可住2大2小、升等4人房型超划算 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半 48歲林熙蕾曝「吃不胖秘訣」，下午4點後不吃「這類食物」防水腫 昆凌開箱40萬精品生日禮物　香奈兒包、珠寶項鍊連周董也有分 2022秋冬必追4大髮型趨勢！IU狼尾層次剪、Lisa復古瀏海可愛又性感 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面