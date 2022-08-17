「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足

▲把愛情看得比麵包重要星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

記者鮑璿安 ／台北報導

遇見一份真摯的感情已經是不易，但久而久之總會面臨實際面的考量，只是愛情和麵包之間要如何選擇，似乎沒有正確答案，以下就用星座來分析，公開「把愛情看得比麵包重要」星座Top 3 ，只能說三觀一致才能走得長長久久！

Top 3 雙魚座

雙魚座很重視內心的豐盈，在他們低潮失落的時候，能夠補足缺口的往往不是麵包，而是真摯的感情，也就是情投意合的兩個人，需要透過精神交流來加溫，這點比起金錢重要太多了。雙魚此生都在尋找靈魂伴侶，能夠同處於一個溫室中，如果沒有內在的相知相惜，再多麵包也沒用。

Top 2 牡羊座

牡羊座的愛情完全不是建立在金錢上，他們對於自己的情感相當直白，喜歡就是喜歡、不喜歡就是不喜歡，根本沒有那麼多附加條件，所以牡羊哪怕是需要麵包，也會透過自己來賺取，這樣才最有安全感，而非將感情寄託在金錢上，那就模糊了愛情的定義，還是簡單最好。

Top 1 處女座

都說處女座眼光高，那是因為就算有了金錢也無法滿足處女的心，他們最重視三觀一致，這樣才能在漫長的人生中，與眼前的人深入相處，對於處女座而言，心靈層面的滿足是最難的，那是因為他們看待愛情的方式很不一樣，若是別人都有的東西，處女反而不想要了。

►感情世界最單純星座Top 3 ！ 第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子



►「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！ 冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情