高圓圓俏麗短髮逆齡回少女！　穿「勃肯拖」曬長腿美出圈

記者王則絲／台北報導

42歲大陸女星高圓圓數月以來頻繁更新的她的私服穿搭專屬Hashtag #GOO-TD，相當寵粉，近日高圓圓發出最新的夏日午後穿搭照，只見她以一身舒爽的藍白搭配，短褲下秀出一雙修長白皙的美腿，新剪的俏麗短髮則讓她顯得逆齡回春，即使腳下隨性踩著勃肯拖鞋，仍然美出圈了。

▲高圓圓釋出最新OOTD私服穿搭造型。（圖／翻攝自微博）

在高圓圓日常的私服穿搭中，基本上以率性、優雅的裝扮為主，像是溫柔婉約的裙裝，或是俐落的褲裝造型，都是她的招牌風格，不過最新私服裡，高圓圓更多了一分少女感。

▲高圓圓的日常私服走優雅率性的路線。（圖／翻攝自微博）

高圓圓身穿藍色短袖襯衫與白色短褲，寬鬆清爽的材質看來更愜意休閒，背上一顆來自韓國小眾手袋品牌OSOI的草編包，頗有度假感氛圍，一雙纖細白皙的美腿與少女無異，腳下則是踩著駝色的BIRKENSTOCK雙槓拖鞋，為大家示範了最佳的夏日恬淡清爽風穿搭。

▲高圓圓最新夏日午後穿搭瀰漫少女氣息。（圖／翻攝自微博）

此外，高圓圓新剪的及肩短髮髮型，並沒有多加整理，而是隨風自在的吹散，反而更顯青春俏麗，很有逆齡回春的效果。粉絲們紛紛讚：「圓圓永遠都是這麼清純」、「像回到了17歲」、「給人很舒服的感覺」、「全是顏值，這穿搭與髮型在一般人身上才不是這效果」、「女神就是女神。」

►劉亦菲「透膚婚紗」托出美胸、美背 完美消化災難「高領頸圈」

►周冬雨露背裝仍難擺脫「小孩開大車」 張天愛深V造型優雅碾壓紅毯