fb ig video ETtoday search mobile

高圓圓俏麗短髮逆齡回少女！　穿「勃肯拖」曬長腿美出圈

>

記者王則絲／台北報導

42歲大陸女星高圓圓數月以來頻繁更新的她的私服穿搭專屬Hashtag #GOO-TD，相當寵粉，近日高圓圓發出最新的夏日午後穿搭照，只見她以一身舒爽的藍白搭配，短褲下秀出一雙修長白皙的美腿，新剪的俏麗短髮則讓她顯得逆齡回春，即使腳下隨性踩著勃肯拖鞋，仍然美出圈了。

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓釋出最新OOTD私服穿搭造型。（圖／翻攝自微博）

在高圓圓日常的私服穿搭中，基本上以率性、優雅的裝扮為主，像是溫柔婉約的裙裝，或是俐落的褲裝造型，都是她的招牌風格，不過最新私服裡，高圓圓更多了一分少女感。

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓的日常私服走優雅率性的路線。（圖／翻攝自微博）

高圓圓身穿藍色短袖襯衫與白色短褲，寬鬆清爽的材質看來更愜意休閒，背上一顆來自韓國小眾手袋品牌OSOI的草編包，頗有度假感氛圍，一雙纖細白皙的美腿與少女無異，腳下則是踩著駝色的BIRKENSTOCK雙槓拖鞋，為大家示範了最佳的夏日恬淡清爽風穿搭。

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓最新夏日午後穿搭瀰漫少女氣息。（圖／翻攝自微博）

此外，高圓圓新剪的及肩短髮髮型，並沒有多加整理，而是隨風自在的吹散，反而更顯青春俏麗，很有逆齡回春的效果。粉絲們紛紛讚：「圓圓永遠都是這麼清純」、「像回到了17歲」、「給人很舒服的感覺」、「全是顏值，這穿搭與髮型在一般人身上才不是這效果」、「女神就是女神。」

►劉亦菲「透膚婚紗」托出美胸、美背　完美消化災難「高領頸圈」

►周冬雨露背裝仍難擺脫「小孩開大車」　張天愛深V造型優雅碾壓紅毯

關鍵字：

高圓圓, 私服, 穿搭, 逆齡, 回春, 少女

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半

星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半

孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

營養師曝「夏季水果熱量」排行榜！西瓜糖分、熱量都比百香果低

營養師曝「夏季水果熱量」排行榜！西瓜糖分、熱量都比百香果低

朴敘俊曬「新歡潮鞋」又是夯爆倒勾款！　角落包包竟與V是情侶款 2022秋冬必追4大髮型趨勢！IU狼尾層次剪、Lisa復古瀏海可愛又性感 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想 日月潭瑞居飯店住一晚才2680元！可住2大2小、升等4人房型超划算 若具有6種特質　代表你的人生已比別人成功一半 劉詩詩眼神超狠「女團風造型」曝光！　扭出纖腰變Y2K辣妹 4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面