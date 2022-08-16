無印良品「夏季葡萄冰淇淋」仙女色澤！　果汁般濃郁一吃愛上

記者鮑璿安／台北報導

大陸無印良品（MUJI）的冰淇淋常結合季節推出新品，此次針對夏末特別帶來限定口味「葡萄冰淇淋」，不僅呈現出療癒的粉紫色，連口味也是濃郁果香，另也打造出雙拼口味，混合了牛奶以及葡萄，酸甜清爽吸引網友打卡。

▲大陸無印良品今夏新品「新疆夏黑葡萄口味冰淇淋」 。（圖／翻攝自小紅書）

大陸無印今夏新品「新疆夏黑葡萄口味冰淇淋」，最吸睛就屬薰衣草般的淺紫色，色澤夢幻療癒，主要是選用來自新疆的葡萄製成，還散發淡淡的玫瑰與草莓香氣，帶有酸甜口感，分別有圓筒以及杯裝選擇。若是想中和濃烈的果香，則有雙拼口味選擇，混合牛乳以及葡萄，不甜膩帶來雙重享受。

▲真實色澤相當療癒。（圖／翻攝自小紅書）

不少網友試吃表示：「像是葡萄在嘴巴炸開」、「化開來就像是葡萄果汁」、「竟然是0脂」、「顏色超級美」、「對減肥人士很友好」，售價則落在15元人民幣（66元台幣）上下，在部分限定門市發售。

▲大陸麥當勞推出可爾必思白桃三角派。（圖／翻攝自小紅書）

此外，大陸麥當勞也搭上水果熱潮，迎來了「可爾必思白桃三角派」，乳酸菌飲料般的酸甜口感很吸引人，尤其是三角派更換上了粉色的蜜桃包裝，非常有少女心，爆漿內餡則藏在金黃的派皮之下，主要是將可爾必思醬料與白桃果肉完美融合，口感清爽不膩口。

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