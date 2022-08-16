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王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

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記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅日前身穿一套桃粉色千鳥格紋的挖腰短洋裝登台演出，低胸設計托出傲人事業線，展現「性感小野馬」招牌的火辣姿態，然而同一套服裝就被發現，「甜心教主」王心凌早先在《乘風破浪》第三季節目表演時便穿過，兩人各自穿出不同風格，不過這回撞衫事件網友普遍認為是王心凌更勝一籌，原因在於：「泫雅的妝容太嚇人。」

▲泫雅、王心凌撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅近日舞台造型湊巧與王心凌撞衫了。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

泫雅日前獲邀登上Meta Summer 泳池派對演唱會，如同她一貫的華麗鮮豔舞台風格，她綁著俏皮可愛的春麗頭，選穿一套桃粉色千鳥格紋的短洋裝登台演出，祭出雪白爆乳，大秀性感好身材，下身則搭配性感網襪與黑靴增添魅惑指數。

▲泫雅、王心凌撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅一身低胸洋裝洩事業線。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

不過同一套舞台服裝，王心凌先前便曾在《乘風破浪》第三季節目上穿過，當時王心凌選擇以一雙過膝長靴搭配，露出一截纖細大腿，營造出的是甜美少女感，以及些許龐克風的叛逆態度，駕馭起來的氛圍與泫雅截然不同，甚至很難發覺是同款。

▲泫雅、王心凌撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲王心凌穿著同款洋裝演繹甜美風格。（圖／翻攝自微博）

這回泫雅以「性感小野馬」之姿，撞衫挑戰「甜心教主」王心凌，雖然兩人各自呈現不同的風格，但許多網友們都表示王心凌更勝一籌：「心凌寶貝，甜姐勝」、「心淩贏了」而最主要原因在於泫雅的妝容，「泫雅的妝容加上閃光燈太嚇人了」、「泫雅像鬼片」、「泫雅身材很好，但有些過於妖豔。」

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關鍵字：

王心凌, 泫雅, 撞衫

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