亮・珠寶／LV Logo、招牌小花戴上身　高調秀時尚宣言

▲模特兒演繹LV融合品牌經典符碼的Empreinte珠寶系列。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Logo風潮襲捲時尚圈，最能彰顯個人宣言的珠寶也跟風，以貴金屬打造招牌符碼，再鑲嵌鑽石、寶石展現華麗感。Louis Vuitton（路易威登，簡稱LV）早在2004年即推出融入品牌經典符碼的Empreinte 系列，今年由珠寶與腕錶藝術總監 Francesca Amfitheatrof再次壯大此系列，強調自由的穿搭法，例如可以隨新混搭的耳環、耳扣，以及可繞成多層次手鍊的長項鍊，且設計中性，男女皆宜。

▲LV Empreinte 18K金與鑽石多層次項鍊，1,360,000元。





▲模特兒佩戴LV Empreinte玫瑰金與鑽石雙圈手環，525,000元。

提及LV的標誌性符碼，品牌創辦人路易威登的兒子喬治威登（Georges Vuitton）於1896年設計的LV字首標誌圖案與鏤空的Monogram花朵圖案蔚為經典，成為Empreinte 系列珠寶的主視覺，最簡潔設計為Monogram花朵單個圓墜項鍊，更華麗設計是串起多個花朵圓墜，可繞成多層次短鍊甚至是手鍊佩戴。

▲LV Empreinte玫瑰金寬版戒指123,000元（由上至下），白K金款132,000元，黃K金款123,000元。

而充滿力與美的LV字樣，則搭配綴有鉚釘的釘頭印記，展現個性魅力，款式包括交會線條的手環、戒指；此外，疊戴多個耳飾風潮正盛，Empreinte 系列新增單圈耳環和鑲鑽玫瑰金耳扣，可以單獨佩戴，也可以混合搭配，創造個人特色。

▲LV為Empreinte系列新增單圈耳環和鑲鑽玫瑰金耳扣，多個混搭更有型。



Dior珠寶也翻玩品牌縮寫CD二字，轉化為風格活潑的Color Dior系列珠寶，以3種手法詮釋CD變成網格環扣的設計，第1種方式為經典黑白配，運用黑與白色彩漆搭配美鑽展現摩登感；第2種樣貌則於長鍊一次用上12種彩漆色調，施展繽紛魅力；第3種則於CD字樣一邊鑲滿鑽，另一邊則飾以烏木、咖啡色胡桃木，或輕微顆粒感的金棕色楓木，在長鍊與手鍊作品可一次欣賞3種不同的木質。

▲Dior Color Dior鑽石黑白彩漆玫瑰金手鍊，2,400,000元。（圖／Dior提供，以下同）





▲Dior Color Dior鑽石與彩漆黃K金耳環，520,000元。



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