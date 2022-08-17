入門精品短夾／長夾20款推薦！LV經典老花必收、Chloé可無痛入手

文／美人圈
想入手人生的第一枚精品？對於小資族來說皮夾是首選！能以較低預算、甚至不到萬元的價格入手，以下小編就為大家帶來2022「入門精品短夾」推薦，除了有Chanel、LV經典款外，Dior新款也超值得入手，這次短夾、長夾通通都有，絕對能在這之中找到最適合自己的命定款式！
精品短夾推薦
1：CHANEL 經典口蓋卡片夾
對很多女孩來說，香奈兒就是人生必收的夢幻逸品，能用自己辛苦賺來的血汗錢購買，是多幸福的一件事！不過隨便一咖經典款就動輒十幾萬，實在讓人難以下手。小編推薦以經典的口蓋卡片夾做為入門款，中長型皮夾相當耐裝，不僅外型簡約，每季還會推出新色號，色選多元，又加上2萬有找的甜甜價，是一款小資族完全負擔得起的夢幻單品！
▲CHANEL 經典口蓋卡片夾，NT$16,800。（圖／CHANEL）
2：DIOR 迷你CARO錢包
本季新推出的Dior Caro錢包綴以系列的奶白色多色柔軟小牛皮製作，打開來是胭脂色襯裡，搭配Dior先生的掛牆花氈圖案，及奢華的「CD」標誌，根本是大寫的美～
▲DIOR 迷你CARO錢包，NT$21,500。（圖／DIOR）
3：LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包
說到時髦且不退流行的皮件，LV的老花款絕對榜上有名！而錢包與卡夾往往又是所有皮件品項中最容易入手的。好比這款以Monogram帆布製成的拉鍊零錢包，結合柔美氣息與實用功能於一身。打開錢包隨即展現多個實用間隔，包括名片夾層及放置紙幣和零錢的口袋。
▲LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包，NT$19,100。（圖／LOUIS VUITTON）
4：BOTTEGA VENETA 雙折拉鍊錢包
BV的這款雙折拉鍊錢包雖然小巧，功能性卻相當足夠！除了擁有六個卡夾、一個紙鈔隔層、兩個口袋夾層，翻到側面還附有一個拉鍊零錢包，實用度是滿分五顆星。放大的寬編織設計除了極具有辨識度，又相當百搭耐看，讓人忍不住入手一咖～
▲BOTTEGA VENETA 雙折拉鍊錢包，NT$18,400。（圖／BOTTEGA VENETA）
5：Chloé Lizzie 三折錢包
Chloé這款Lizzie 三折錢包讓人少女心爆發！以粒面牛皮製成，正面翻蓋飾有弧形See By Chloé雕刻金黃銅條，加上加入鮮奶油的薰衣草色澤，任一女孩看了都心動不已，再加上六千有找的甜甜價，完全可無痛入手！
▲Chloé Lizzie 三折錢包，約NT$5,580。（圖／Chloé）
6：CELINE TRIOMPHE帆布小型翻蓋銀包
老花圖騰的皮夾復古時髦又有辨識度，相當適合當作入門款使用！以TRIOMPHE帆布搭配小牛皮襯裡，有別於Celine以往給人的深色系印象，換上奶油色澤，並在正面處加入TRIOMPHE金屬釘扣開關，讓人一見傾心。方形的大小方便收納，除了放置鈔票的層夾外，還設有一個釘扣開關摺疊式零錢口袋、五個信用卡插袋及扁平口袋，相當耐裝。
▲CELINE TRIOMPHE帆布小型翻蓋銀包，NT$21,500。（圖／CELINE）
7：Maison Margiela Zip compact tri-fold wallet
Maison Margiela的皮夾外型簡約大方，整體給人個性又不失質感的氛圍，成為年輕族群的心頭好。其中經典的這款Zip compact tri-fold方形皮夾，外型小巧且方便攜帶，採用黑色荔枝皮革配上品牌白色縫線，特色相當鮮明。
▲Maison Margiela Zip compact tri-fold wallet，NT$18,000。（圖／Maison Margiela）
8：COACH WYN 小型皮夾
COACH這款小型皮夾是以耐刮的十字紋皮革打造而成，採優雅的信封式閉合設計，綴有經典Signature金屬配件，簡單卻十分耐看！含有三摺皮夾內部有七格卡片插槽以及一個現金收納隔層，加上超甜價格，小資女也能無痛入手！
▲COACH WYN 小型皮夾，NT$5,900。（圖／COACH）
精品長夾推薦
1：BURBERRY Vintage 格紋拼皮革長款錢夾
這款BURBERRY Vintage格紋拼皮革長款錢夾，以小牛皮拼接BURBERRY經典的Vintage格紋，細緻的縫線飾邊，搭配上金屬開扣，中性風格展現出時髦態度，無論男女都適用。這款錢包還有私人印記服務，可以添加至多3枚姓名縮寫字母，與男友一人一個當作情侶錢包超適合！ ▲BURBERRY Vintage 格紋拼皮革長款錢夾，NT$20,900。（圖／BURBERRY） 2：SAINT LAURENT 粒面皮革小號 CASSANDRE平錢包 手拿YSL直接展現時髦氣場！SAINT LAURENT歐式翻蓋錢包，漆黑的黑色皮面簡約又耐看，飾有微小的金屬YSL首字母，雖然低調，卻展現出神秘魅力，入手一咖可以用好幾年。裡頭的夾層相當豐富，包含10卡槽、三個鈔票隔層及一個拉鍊零錢袋，能夠滿足各種收納需求。 ▲SAINT LAURENT 粒面皮革小號 CASSANDRE平錢包，NT$18,400。（圖／SAINT LAURENT） 3：BALENCIAGA CASH THIN MONEY WALLET 第一次想投資一款耐用、不退流行的精品錢包的朋友，小編推薦BALENCIAGA的這款薄長夾！以黑色粒面小牛皮革製作，比起一般的錢包更加防刮、耐磨，配以白色的品牌LOGO，並在皮夾下緣特別設計成圓角形，整體相當簡練、耐看。此外，內含1個內拉鍊零錢包、2個內鈔袋，以及12個信用卡插槽，CP值超高。 ▲BALENCIAGA CASH THIN MONEY WALLET，NT$18,500。（圖／BALENCIAGA） 4：FENDI Roma長款皮夾 FENDI這款Roma長款皮夾深受簡約風格的人喜愛，以純色系皮革，綴以Fendi Roma字樣印花，質感細節收服人心！並附有兩個角撐式口袋、一個拉鏈口袋、十個信用卡夾層和側邊扁形口袋，日常使用來說容量相當足夠。 ▲FENDI Roma長款皮夾，NT$23,800。（圖／FENDI） 5：BVLGARI 大型皮夾 BULGARI BULGARI大型皮夾，採用淨白瑪瑙色亮珠面小牛皮，襯裡為莓果碧璽洋紅色納帕軟面皮。經典的淡金色黃銅扣環，折式開合相當方便開關，使用起來相當方便。這款不光外觀美，還兼具了大容量的實用性，9個信用卡夾層、2個鈔票夾層、1個拉鍊零錢格，讓你輕鬆收納。 ▲BVLGARI 大型皮夾，NT$22,900。（圖／BVLGARI） 6：PRADA Saffiano皮革長錢包 PRADA這款「皮革長錢包」選用品牌經典Saffiano皮革以十字紋及蠟面質感，設計成相當優雅的拉鍊錢包，容量相當的大，含有十二個卡槽、及鈔票隔層，真的超夠裝～這款一共推出三個顏色，分別是雪花石膏粉以及天藍色還有黑色、叫人難以抉擇！藍色款的內層還是使用撞色設計，更增添設計層次感。 ▲PRADA Saffiano皮革長錢包，NT$29,500。（圖／PRADA） 7：GUCCI GG Marmont leather continental wallet 喜歡Logo卻又不希望設計太醒目過於張揚？Gucci這款長皮夾使用了紋理明顯的粒紋皮革製作，賦予整體帥氣俐落感，結合復古色澤金屬的GG Logo，中性的外型低調卻又不失個性。 ▲GUCCI GG Marmont leather continental wallet，約NT$25,000。（圖／GUCCI） 8：LOEWE 壓紋小牛皮錢包 文藝氣息十足的LOEWE，各式包款都不乏出現標誌性的壓花刻紋，推出的這款小牛皮錢包也不例外！皮質、外型完美的沒話說，以拉鍊錢包為主體，收納更方便，搭配酪梨綠色則增添一絲優雅的氛圍，下半年想換上新錢包，小編非常推薦這咖！ ▲LOEWE 壓紋小牛皮錢包，約NT$19,200。（圖／LOEWE） 9：SALVATORE FREEAGAMO VARA蝴蝶結長夾錢包 Salvatore Ferragamo在2020年推出VIVA包款後便深受女孩們的喜愛！若你同為愛好者，這款同系列的歐式長夾錢包一定也要收，將品牌標誌性的蝴蝶結放於皮夾中心，搭配立體粗皮革包邊，將甜美與個性平衡的洽到好處，非常符合千禧世代的甜酷風格。 ▲SALVATORE FREEAGAMO VARA蝴蝶結歐式長夾錢包，約NT$15,000。（圖／SALVATORE） 10：VIVIENNE WESTWOOD SHINY PATENT LONG CARD HOLDER 想要來點華麗感卻不想要設計太過繁瑣？那就很適合VIVIENNE WESTWOOD這款皮夾，採用黑色漆皮製成，搭配上銀色金屬星球徽標，展現了與眾不同的復古美感！正面採用隱形按扣開合，並且具有多個內部隔層，實用與顏值兼具，還不趕緊入手一咖！ ▲VIVIENNE WESTWOOD SHINY PATENT LONG CARD HOLDER，約NT$9,200。（圖／VIVIENNE WESTWOOD） 11：VALENTINO ROCKSTUD 粒面小牛皮拉鍊錢包 孫藝真的愛牌VALENTINO，最具有標誌性的就屬鉚釘元素莫屬！以粒面皮革搭配鉚釘設計，十分個性，並採用拉鍊式開關，含有十二個卡位和兩個平口袋及拉鏈零錢格，空間超足夠！ ▲VALENTINO ROCKSTUD 粒面小牛皮拉鍊錢包，約NT$25,000。（圖／VALENTINO） 12：Tory Burch logo標牌皮革錢包 想要投資一款質感又特殊色的皮夾款式，Tory Burch logo這款標牌皮革錢包相當適合！選用柔軟的小羊皮革製作， 縫線設計讓皮夾視覺、觸覺都立體又蓬鬆，並選用雲灰色彩，莫蘭迪色系四季都超百搭，搭配品牌經典LOGO，顏值真的超級高！ ▲Tory Burch logo標牌皮革錢包，約NT$8,259。（圖／Tory Burch） 延伸閱讀 2022香奈兒入門款皮夾推薦！寶寶藍、仙女粉新色美哭，這款2萬有找CP值爆棚 2022入門級精品皮夾推薦！LV老花經典不敗，PRADA、YSL超耐裝，這款萬元不到必收 2022新款「粉嫩色精品錢包/皮夾」推薦！CELINE、DIOR、YSL絕美又實用，這款萬元初入手 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載
這款BURBERRY Vintage格紋拼皮革長款錢夾，以小牛皮拼接BURBERRY經典的Vintage格紋，細緻的縫線飾邊，搭配上金屬開扣，中性風格展現出時髦態度，無論男女都適用。這款錢包還有私人印記服務，可以添加至多3枚姓名縮寫字母，與男友一人一個當作情侶錢包超適合！
▲BURBERRY Vintage 格紋拼皮革長款錢夾，NT$20,900。（圖／BURBERRY）
2：SAINT LAURENT 粒面皮革小號 CASSANDRE平錢包
手拿YSL直接展現時髦氣場！SAINT LAURENT歐式翻蓋錢包，漆黑的黑色皮面簡約又耐看，飾有微小的金屬YSL首字母，雖然低調，卻展現出神秘魅力，入手一咖可以用好幾年。裡頭的夾層相當豐富，包含10卡槽、三個鈔票隔層及一個拉鍊零錢袋，能夠滿足各種收納需求。
▲SAINT LAURENT 粒面皮革小號 CASSANDRE平錢包，NT$18,400。（圖／SAINT LAURENT）
3：BALENCIAGA CASH THIN MONEY WALLET
第一次想投資一款耐用、不退流行的精品錢包的朋友，小編推薦BALENCIAGA的這款薄長夾！以黑色粒面小牛皮革製作，比起一般的錢包更加防刮、耐磨，配以白色的品牌LOGO，並在皮夾下緣特別設計成圓角形，整體相當簡練、耐看。此外，內含1個內拉鍊零錢包、2個內鈔袋，以及12個信用卡插槽，CP值超高。
▲BALENCIAGA CASH THIN MONEY WALLET，NT$18,500。（圖／BALENCIAGA）
4：FENDI Roma長款皮夾
FENDI這款Roma長款皮夾深受簡約風格的人喜愛，以純色系皮革，綴以Fendi Roma字樣印花，質感細節收服人心！並附有兩個角撐式口袋、一個拉鏈口袋、十個信用卡夾層和側邊扁形口袋，日常使用來說容量相當足夠。
▲FENDI Roma長款皮夾，NT$23,800。（圖／FENDI）
5：BVLGARI 大型皮夾
BULGARI BULGARI大型皮夾，採用淨白瑪瑙色亮珠面小牛皮，襯裡為莓果碧璽洋紅色納帕軟面皮。經典的淡金色黃銅扣環，折式開合相當方便開關，使用起來相當方便。這款不光外觀美，還兼具了大容量的實用性，9個信用卡夾層、2個鈔票夾層、1個拉鍊零錢格，讓你輕鬆收納。
▲BVLGARI 大型皮夾，NT$22,900。（圖／BVLGARI）
6：PRADA Saffiano皮革長錢包
PRADA這款「皮革長錢包」選用品牌經典Saffiano皮革以十字紋及蠟面質感，設計成相當優雅的拉鍊錢包，容量相當的大，含有十二個卡槽、及鈔票隔層，真的超夠裝～這款一共推出三個顏色，分別是雪花石膏粉以及天藍色還有黑色、叫人難以抉擇！藍色款的內層還是使用撞色設計，更增添設計層次感。
▲PRADA Saffiano皮革長錢包，NT$29,500。（圖／PRADA）
7：GUCCI GG Marmont leather continental wallet
喜歡Logo卻又不希望設計太醒目過於張揚？Gucci這款長皮夾使用了紋理明顯的粒紋皮革製作，賦予整體帥氣俐落感，結合復古色澤金屬的GG Logo，中性的外型低調卻又不失個性。
▲GUCCI GG Marmont leather continental wallet，約NT$25,000。（圖／GUCCI）
8：LOEWE 壓紋小牛皮錢包
文藝氣息十足的LOEWE，各式包款都不乏出現標誌性的壓花刻紋，推出的這款小牛皮錢包也不例外！皮質、外型完美的沒話說，以拉鍊錢包為主體，收納更方便，搭配酪梨綠色則增添一絲優雅的氛圍，下半年想換上新錢包，小編非常推薦這咖！
▲LOEWE 壓紋小牛皮錢包，約NT$19,200。（圖／LOEWE）
9：SALVATORE FREEAGAMO VARA蝴蝶結長夾錢包
Salvatore Ferragamo在2020年推出VIVA包款後便深受女孩們的喜愛！若你同為愛好者，這款同系列的歐式長夾錢包一定也要收，將品牌標誌性的蝴蝶結放於皮夾中心，搭配立體粗皮革包邊，將甜美與個性平衡的洽到好處，非常符合千禧世代的甜酷風格。
▲SALVATORE FREEAGAMO VARA蝴蝶結歐式長夾錢包，約NT$15,000。（圖／SALVATORE）
10：VIVIENNE WESTWOOD SHINY PATENT LONG CARD HOLDER
想要來點華麗感卻不想要設計太過繁瑣？那就很適合VIVIENNE WESTWOOD這款皮夾，採用黑色漆皮製成，搭配上銀色金屬星球徽標，展現了與眾不同的復古美感！正面採用隱形按扣開合，並且具有多個內部隔層，實用與顏值兼具，還不趕緊入手一咖！
▲VIVIENNE WESTWOOD SHINY PATENT LONG CARD HOLDER，約NT$9,200。（圖／VIVIENNE WESTWOOD）
11：VALENTINO ROCKSTUD 粒面小牛皮拉鍊錢包
孫藝真的愛牌VALENTINO，最具有標誌性的就屬鉚釘元素莫屬！以粒面皮革搭配鉚釘設計，十分個性，並採用拉鍊式開關，含有十二個卡位和兩個平口袋及拉鏈零錢格，空間超足夠！
▲VALENTINO ROCKSTUD 粒面小牛皮拉鍊錢包，約NT$25,000。（圖／VALENTINO）
12：Tory Burch logo標牌皮革錢包
想要投資一款質感又特殊色的皮夾款式，Tory Burch logo這款標牌皮革錢包相當適合！選用柔軟的小羊皮革製作， 縫線設計讓皮夾視覺、觸覺都立體又蓬鬆，並選用雲灰色彩，莫蘭迪色系四季都超百搭，搭配品牌經典LOGO，顏值真的超級高！
▲Tory Burch logo標牌皮革錢包，約NT$8,259。（圖／Tory Burch）
延伸閱讀
2022香奈兒入門款皮夾推薦！寶寶藍、仙女粉新色美哭，這款2萬有找CP值爆棚
2022入門級精品皮夾推薦！LV老花經典不敗，PRADA、YSL超耐裝，這款萬元不到必收
2022新款「粉嫩色精品錢包/皮夾」推薦！CELINE、DIOR、YSL絕美又實用，這款萬元初入手
※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載
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