入門精品短夾／長夾20款推薦！LV經典老花必收、Chloé可無痛入手

文／美人圈

想入手人生的第一枚精品？對於小資族來說皮夾是首選！能以較低預算、甚至不到萬元的價格入手，以下小編就為大家帶來2022「入門精品短夾」推薦，除了有Chanel、LV經典款外，Dior新款也超值得入手，這次短夾、長夾通通都有，絕對能在這之中找到最適合自己的命定款式！

精品短夾推薦

1：CHANEL 經典口蓋卡片夾

對很多女孩來說，香奈兒就是人生必收的夢幻逸品，能用自己辛苦賺來的血汗錢購買，是多幸福的一件事！不過隨便一咖經典款就動輒十幾萬，實在讓人難以下手。小編推薦以經典的口蓋卡片夾做為入門款，中長型皮夾相當耐裝，不僅外型簡約，每季還會推出新色號，色選多元，又加上2萬有找的甜甜價，是一款小資族完全負擔得起的夢幻單品！

▲CHANEL 經典口蓋卡片夾，NT$16,800。（圖／CHANEL）

2：DIOR 迷你CARO錢包

本季新推出的Dior Caro錢包綴以系列的奶白色多色柔軟小牛皮製作，打開來是胭脂色襯裡，搭配Dior先生的掛牆花氈圖案，及奢華的「CD」標誌，根本是大寫的美～

▲DIOR 迷你CARO錢包，NT$21,500。（圖／DIOR）

3：LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包

說到時髦且不退流行的皮件，LV的老花款絕對榜上有名！而錢包與卡夾往往又是所有皮件品項中最容易入手的。好比這款以Monogram帆布製成的拉鍊零錢包，結合柔美氣息與實用功能於一身。打開錢包隨即展現多個實用間隔，包括名片夾層及放置紙幣和零錢的口袋。

▲LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包，NT$19,100。（圖／LOUIS VUITTON）

4：BOTTEGA VENETA 雙折拉鍊錢包

BV的這款雙折拉鍊錢包雖然小巧，功能性卻相當足夠！除了擁有六個卡夾、一個紙鈔隔層、兩個口袋夾層，翻到側面還附有一個拉鍊零錢包，實用度是滿分五顆星。放大的寬編織設計除了極具有辨識度，又相當百搭耐看，讓人忍不住入手一咖～

▲BOTTEGA VENETA 雙折拉鍊錢包，NT$18,400。（圖／BOTTEGA VENETA）

5：Chloé Lizzie 三折錢包

Chloé這款Lizzie 三折錢包讓人少女心爆發！以粒面牛皮製成，正面翻蓋飾有弧形See By Chloé雕刻金黃銅條，加上加入鮮奶油的薰衣草色澤，任一女孩看了都心動不已，再加上六千有找的甜甜價，完全可無痛入手！

▲Chloé Lizzie 三折錢包，約NT$5,580。（圖／Chloé）

6：CELINE TRIOMPHE帆布小型翻蓋銀包

老花圖騰的皮夾復古時髦又有辨識度，相當適合當作入門款使用！以TRIOMPHE帆布搭配小牛皮襯裡，有別於Celine以往給人的深色系印象，換上奶油色澤，並在正面處加入TRIOMPHE金屬釘扣開關，讓人一見傾心。方形的大小方便收納，除了放置鈔票的層夾外，還設有一個釘扣開關摺疊式零錢口袋、五個信用卡插袋及扁平口袋，相當耐裝。

▲CELINE TRIOMPHE帆布小型翻蓋銀包，NT$21,500。（圖／CELINE）

7：Maison Margiela Zip compact tri-fold wallet

Maison Margiela的皮夾外型簡約大方，整體給人個性又不失質感的氛圍，成為年輕族群的心頭好。其中經典的這款Zip compact tri-fold方形皮夾，外型小巧且方便攜帶，採用黑色荔枝皮革配上品牌白色縫線，特色相當鮮明。

▲Maison Margiela Zip compact tri-fold wallet，NT$18,000。（圖／Maison Margiela）

8：COACH WYN 小型皮夾

COACH這款小型皮夾是以耐刮的十字紋皮革打造而成，採優雅的信封式閉合設計，綴有經典Signature金屬配件，簡單卻十分耐看！含有三摺皮夾內部有七格卡片插槽以及一個現金收納隔層，加上超甜價格，小資女也能無痛入手！

▲COACH WYN 小型皮夾，NT$5,900。（圖／COACH）

精品長夾推薦

1：BURBERRY Vintage 格紋拼皮革長款錢夾