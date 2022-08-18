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狗狗最愛的「鮮食肉片」來了！一份不到60元　吃得健康又營養

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文／C編

很多人都以為狗狗是雜食性動物，各種食物都可以吃，但其實從生理構造來看，大部分的犬種應屬於肉食性，「Her森森」推出「超越巔峰犬用鮮食肉片」25g、10包，原價900元、特價599元，相當於一份才60元左右，給狗狗每天攝取營養超健康。

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▲超越巔峰,狗,飼料,鮮食肉片,肉片,鮮食,寵物,Her森森。（圖／Her森森）

▲超越巔峰犬用鮮食肉片，25g、10包，原價900元、特價599元，點我購買

從狗狗的生理構造來說，牠們的尖牙構造利於切斷與撕裂肉類的鋸齒狀、高濃度胃酸以分解蛋白質、較短的消化道，且不似草食性動物的唾液腺能夠分泌澱粉酶，因此不適合食用含大量澱粉的食物，吃肉對牠們來說，才是比較符合腸胃機能的選擇，所以可以朝著這個方向挑選狗食。

這次推出的超越巔峰犬用鮮食肉片，100%純天然紐西蘭製造，成份中有93%高蛋白質、7%紐西蘭特有食材，是完全無穀的鮮食肉片，最適合給一般狗狗直接從肉裡面攝取營養，非常健康又天然。

不僅成分好，多種吃法適合狗狗與飼主的個別習慣，可以單吃，當作一餐的份量，也可以混合其他品牌的飼料，增加營養豐富度，也可以選擇加入主食罐，具有口感更美味，或是當做點心單顆獎勵餵食也很方便。

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▲超越巔峰,狗,飼料,鮮食肉片,肉片,鮮食,寵物,Her森森。（圖／Her森森）

▲超越巔峰犬用鮮食肉片，25g、10包，原價900元、特價599元，點我購買

「Her森森」推出「超越巔峰犬用鮮食肉片」25g、10包，原價900元、特價599元，相當於一包不到60元，含有放牧牛、放牧鹿、紐西蘭雞肉、鱈魚、田園鴨、綠貽貝、牛磺酸等食材，包準狗狗吃得健康又營養。

關鍵字：

超越巔峰, , 飼料, 鮮食肉片, 肉片, 鮮食, 寵物, Her森森

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