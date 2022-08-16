萬寶龍「Baby」版鋼筆只有10公分　迷你設計方便放口袋出遊

▲萬寶龍傳承系列紅與黑Baby特別款黑色鋼珠筆（左）17,500元，原子筆14,500元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）向經典致敬的「Rouge et Noir」（紅與黑）書寫工具，近期推出「Baby」版本，誠如其名筆身小巧，約10公分的設計能與筆記本一起放入口袋隨身攜帶，原來此概念源自1910、1920年代的迷你書寫工具，方便使用者帶著貼身筆四處旅行，今日則結合現代墨水技術，重現昔日最小書寫工具的風采。

▲萬寶龍傳承系列紅與黑Baby特別款鋼筆，23,900元。



「Baby」鋼筆是在原子筆與鋼珠筆尚未問世前所推出，但最新一代萬寶龍加入了原子筆與鋼珠筆的選擇，筆身均以樹脂打造，搭配早期萬寶龍紅與黑書寫工具的紅色筆蓋頂端是沒有筆夾，分別有黑色亮漆搭配鍍鉑金配件，以及象牙色亮漆搭配經典鍍金配件款式，風格低調優雅。

▲萬寶龍傳承系列紅與黑Baby特別款象牙白鋼筆，24,800元。

法國品牌S.T. Dupont則難得卡哇伊，推出馬卡龍色調的Liberte系列筆具，如腰線般優美曲線的筆身分別覆上天空藍、香草黃或櫻花粉3色，搭配菱格紋路裝飾的筆蓋，吸引女性目光。

▲S.T. Dupont馬卡龍色調的Liberte系列筆具，共有天空藍（由上而下）、香草黃和櫻花粉3色，各17,800元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）



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