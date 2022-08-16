王心恬被RL可頌包燒到要帶走　預告飛瑞士鐵腿行程曝光

▲王心恬分享秋冬私下搭配原則 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

37歲凱渥名模王心恬今（16日）出席POLO RALPH LAUREN 「POLO ID Collection」秋季新品發表，她演繹經典的印花洋裝搭配大衣，愛好運動的她，更將代表台灣飛往瑞士體驗戶外活動，對於品牌本季延續馬術運動為靈感設計，王心恬同樣無法抗拒，更放話要帶手上最新的「可頌包」回家。

▲王心恬搭配ID 系列配件信封包。（圖／品牌提供）

王心恬是狂熱的運動愛好者，此次飛往瑞士進行戶外運動體驗，每日主要是跑步以及騎腳踏車的鐵腿行程，她笑說：「大家以為我去瑞士血拼，但我都在山上，我的行程跟大家想得不太一樣！」王心恬透露自己喜歡看起來很帥的運動，注重運動時的裝備與儀式感，得知此次的ID 系列以馬術為靈感設計包款，讓她愛不釋手表示：「我很喜歡這類設計，包包上有經典的吊牌跟小馬鏤空圖案Logo。」王心恬坦言自己愛收藏包包，尤其講究變化性和實用性，而這次的手提包可將兩側收緊變出可頌形狀，這點特別打動她，直呼要帶回家。

▲王心恬偏好洋蔥式穿搭，手拿酒紅色單肩可頌包 。（圖／品牌提供）

至於出國行李箱內必備的秋冬單品是什麼？王心恬說自己以舒適的「洋蔥式穿法」為主，進出室內外都方便穿脫，特別點名今日身上的大衣一定會帶上，以備出席一些正式場合，而她近來崇尚小尺寸包款，裡頭會裝入唇蜜、護唇膏，哪怕口罩拿下來也維持完美氣色。

▲早秋女裝系列靈感源自美國最獨特的城市紐奧良 。（圖／品牌提供）

首度登場的Polo ID 配件系列推出3大主打包款，包括可頌包、信封包以及馬鞍包，鮮明廓形中融入鏤空的經典小馬圖騰扣環，可輕鬆垂墜於包中央創造辨識度。秋冬男裝延續經典的學院風，以西部牛仔方式呈現拼布丹寧上衣，打造出濃烈的田園風格，女裝持續以馬術元素出發，可搭配紐奧良風主題的花卉洋裝組成完整美式造型。

▲Crush包款是以解構手法重釋經典致敬沙漏形狀，Bella Hadid、妮可基嫚私下皆已入手。（圖／品牌提供）

同時， BALENCIAGA（巴黎世家）CRUSH系列以解構手法重釋經典，柔韌造型如同枕頭包般療癒，拱形包底與尖角邊緣設計，藉此致敬Balenciaga標誌性沙漏廓形。而鏈條更提供肩背、手提以及斜背功能，除了黑白色之外，還有甜心粉、亮綠色和金屬銀。。