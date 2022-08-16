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梅根私下平價墨鏡愛牌登台！　「超模同款」戴上秒變Y2K辣妹

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記者王則絲／台北報導

哈利王子的妻子梅根馬可（Meghan Markle）時常戴著墨鏡現身，而她私下配戴的一款時髦墨鏡，正是來自澳洲平價墨鏡品牌Le Specs，此外，連超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也都是品牌愛好者，同款戴上秒變Y2K辣妹，如今Le Specs終於正式登台。

▲澳洲墨鏡品牌Le Specs。（圖／品牌提供）

▲澳洲平價墨鏡品牌Le Specs正式引進台灣。（圖／品牌提供）

Le Specs或許對台灣民眾來說比較陌生，從品牌的藍白紅LOGO來看，還很容易被誤認為是法國品牌，不過其實Le Specs是來自澳洲的品牌，且與澳洲邦迪海灘有著密不可分的關係。Le Specs成立於1979年，由創意總監 Hamish Tame 設計打造。

▲澳洲墨鏡品牌Le Specs。（圖／品牌提供）

▲Le Specs墨鏡。（圖／記者王則絲攝）

▲梅根同款「AIR HEART」系列，NT＄2,270。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

Le Specs的墨鏡設計不受傳統框架影響，透過板材、金屬等不同元素構築多變的線條，從做工到質感，都絲毫不輸給昂貴的精品大牌，採用特殊工藝手工拋光技術製造，以確保每一副墨鏡皆符合高品質標準，同時重視抗UV特性，運用偏光鏡片有效抗阻紫外線，創造時髦同時保護眼睛。

▲澳洲墨鏡品牌Le Specs。（圖／品牌提供）

▲Le Specs墨鏡。（圖／記者王則絲攝）

▲超模姐妹花Gigi Hadid與Bella Hadid同款「OUTTA LOVE」系列，NT＄1,940。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

全球許多名人都曾在私服中配戴過Le Specs的墨鏡，像是梅根馬可所配戴的款式為「AIR HEART」，粗框的貓眼墨鏡很有份量感，帶有Old Hollywood的懷舊風格，細節則反映在金屬鑲嵌的設計中；超模姐妹花則是以「OUTTA LOVE」系列墨鏡來襯托她們熱愛的Y2K風格，窄扁的橢圓框型戴上一秒變成Y2K辣妹，另一款邊緣較方的「UNREAL」系列也是辣妹風首選。

▲Le Specs墨鏡。（圖／記者王則絲攝）

▲Y2K風窄框墨鏡「UNREAL」，NT＄2,600。（圖／記者王則絲攝）

▲Le Specs墨鏡。（圖／記者王則絲攝）

▲Le Specs亦有推出許多男生鏡款，像是因《捍衛戰士》而重回潮流的飛行鏡款「NEPTUNE DEUX」，NT＄2,600。（圖／記者王則絲攝）

【更多墨鏡選擇】

JINS今年夏天推出新款「錐形框」墨鏡，主打框型以AB褲和錐形褲為設計概念，對於任何臉型都能有修飾效果，並替鏡片注入清爽色系，既能霸氣時髦，又能兼具透明感。

▲JINS、Miro Piazza墨鏡。（圖／品牌提供）

▲JINS、Miro Piazza墨鏡。（圖／品牌提供）

▲JINS & SUN墨鏡，NT＄1,980。（圖／品牌提供）

台灣設計師眼鏡品牌Miro Piazza在今年夏季則是祭出一系列「貓眼」造型的墨鏡，其中「W.I.N.S.O.M.E」系列框形將上揚貓眼化為貓耳朵的形狀，並融入西班牙藝術家 Joan Miró的雕塑作品元素，包括豐沛色彩與線條立體感，可愛的貓系外型之外，還能提供卓越的瘦小臉效果。

▲JINS、Miro Piazza墨鏡。（圖／品牌提供）

▲Miro Piazza 「W.I.N.S.O.M.E 」系列，NT＄5,880。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Le Specs, 平價墨鏡, 澳洲墨鏡, 梅根馬可, 超模姐妹花, Gigi Hadid, Bella Hadid, Y2K

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