fb ig video ETtoday search mobile

趙露思是資深名牌收藏家！私服最愛Chanel、Prada爆款包她通通有

>

文／美人圈

從《我，喜歡你》、《且天下試》到《星漢燦爛》，趙露思擔綱演出的戲劇幾乎都是話題保證，可說是新一代的流量女王！下戲後的她，可甜可鹽的穿搭也是眾多少女們模仿的對象！雖然趙露思年紀才20出頭，卻是個資深名牌收藏家，從今年大火的CHANEL 22、GUCCI迷你托特包，到Prada、Loewe，所有品牌爆款她通通擁有，這回小編帶來「趙露思的私服包款」，一起來看看女神收藏了哪些夢幻逸品～

趙露思同款包

1：CHANEL BOY CHANEL迷你口蓋包

首先登場的，是趙露思最龐大軍團包款其中一員「BOY CHANEL迷你口蓋包」，BOY CHANEL代表香奈兒女士對摯愛Arthur Edward Boy Capel 的情感，在品牌編年表中擁有難以取代的歷史地位。簡練氣息的方正包身，搭配Gourmette粗鏈條與圖案感強烈的環扣、粗邊框壓線，讓整體散發中性優雅的氣息。

趙露思同款包1：BOY CHANEL迷你口蓋包，NT163,000

▲CHANEL  BOY CHANEL迷你口蓋包，NT$163,000。（圖／小紅書@趙露思、chanel）

而趙露思身上揹的這咖是白色款，與黑色相比更有女人味，加上這款包型本身就具有年輕氣息，僅有二十出頭的趙露思背起來也不違和，穿上一身潔白的雕花服飾就相當好看。

《星漢燦爛》趙露思是資深名牌收藏家！CHANEL、VALENTINO爆款都囊括，這款三萬買得到

▲CHANEL BOY CHANEL迷你口蓋包（圖／小紅書@卡鴨子、小紅書@Ykimo

2：LOEWE Cubi 520大麗花粉納帕小牛皮肩背提包

LOEWE這款Cubi有著自己獨特的風格，在一般常見的扁平、俐落腋下包中顯得特別突出，因為造型鼓鼓的，很多人也叫它「便當包」。而趙露思選擇的是「520特別系列」皮革款，以LOEWE最具代表性的納帕小牛皮製作，全皮款只在側面印有Anagram logo，保持辨識度的同時，也不會太過張揚。

趙露思同款包2：LOEWE Cubi 520大麗花粉納帕小牛皮肩背提包 NT55,000

▲LOEWE Cubi 520大麗花粉納帕小牛皮肩背提包，NT$55,000。（圖／微博@趙露思）

看似只能手提的包型，其實在握把處暗藏玄機！可調節兩個長度，無論手提或是調長最為肩揹搭配都可以，小巧的包型其實收納日常用品綽綽有餘，加上自帶的復古氣息，一年四季都百搭！

《星漢燦爛》趙露思是資深名牌收藏家！CHANEL、VALENTINO爆款都囊括，這款三萬買得到

▲LOEWE Cubi 520（圖／LOEWE）

3：PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋

甜系女孩必收PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋！揹起來卻俐落感十足的半月包型，成為時尚潮人人手一顆的必備單品，時尚的拋光皮革飾以PRADA標誌性的三角Logo，外型俐落、超百搭，還有可伸展的手柄使手袋可作掛肩袋或手袋佩戴，一共推出9種色選，難怪深得女孩們的心。

趙露思同款包3：PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋 ，NT82,000

▲PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋 ，NT$82,000。（圖／小紅書@趙露思、PRADA）

4：CHANEL 22（大型）

CHANEL 22自問世後，就讓眾多明星搶著揹，可以說是今年的最火的爆款，就連李聖經、Jennie等都在社群上曬照。由維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計，並以創作年份2022年命名紀念，除了有品牌經典的寬版菱格紋、皮革鏈袋還有雙 C Logo吊飾，揹上身後超抓眼！

趙露思同款包4：CHANEL 22（大型），NT175,100

▲CHANEL 22（大型），NT$175,100。（圖／CHANEL、小紅書@趙露思）

此外，還貼心的為時尚迷們準備三個尺寸，及一款後揹包款，色選除了趙露思著用的黑色外，還有沈穩的海軍藍色及簡約白色，若想要為穿搭增色，也可選擇繽紛的紫、粉色調。開口處有磁扣與抽繩設計，相當具有休閒氣息，卻不失CHANEL的時尚感，還在找今年必入的包嗎？選它準沒錯！

《星漢燦爛》趙露思是資深名牌收藏家！CHANEL、VALENTINO爆款都囊括，這款三萬買得到

▲CHANEL 22。（圖／IG@heybiblee、CHANEL）

5：GUCCI 雙G logo迷你托特包

買不起昂貴的精品也別氣餒！趙露思同款的GUCCI雙G logo迷你托特包，也是很好的精品入門選擇～精緻的包身對於小隻女也相當友好，但可別以為容量就相對小，直立式的琴譜包設計，基本上各種尺寸的手機、氣墊粉餅、口紅都能放入。面料則是GG Supreme帆布飾以棕色皮革拼接，成為復古與摩登兼具的時髦包款。老花包經典不退流行，投資一咖揹一輩子也毫無問題。

趙露思同款包5：GUCCI 雙G logo迷你托特包，NT39,000

▲GUCCI 雙G logo迷你托特包，NT$39,000。（圖／小紅書@趙露思、GUCCI）

6：VANLENTINO Garavani Stud Sign手袋

這款Stud Sign不僅是趙露思的愛款，就連張柏芝、隋棠、孫儷都愛不釋手！簡約的粒面小牛皮材質包身，搭配標誌性裝飾金屬 VLogo，大膽的元素與簡約的造型形成強烈對比，非常具有記憶點，甜酷女孩絕不要錯過～這款包包的肩帶也是一大亮點，互相緊扣的金屬背鏈，彷彿就像是將放大版的鉚釘揹在身上，帶有些許龐克氣息，且肩帶配有可拆卸鏈條，可靈活調節長度，所以有多種可玩的背法，演繹多種不同風格。

趙露思同款包6：VANLENTINO Garavani Stud Sign手袋，NT.102,500。

▲VANLENTINO Garavani Stud Sign手袋，NT$102,500。（圖／小紅書@趙露思、VANLENTINO）

延伸閱讀

關於《且試天下》趙露思的6件事！曾在台灣念大學，會彈古箏，還開甜品店 趙露思超顯瘦同款綁髮教學！

6款圓臉必學髮型圖鑑，噴泉半馬尾、少女感編髮三分鐘搞定

《且試天下》趙露思保養秘訣公開！「水＋乳」煲出彈潤牛奶肌，這招減肥法7天甩肉3公斤

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 趙露思, 星漢燦爛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升

超準！從「擠牙膏方式」秒測你的內耗指數，這種人活得最快樂 朴敘俊曬「新歡潮鞋」又是夯爆倒勾款！　角落包包竟與V是情侶款 最近掉髮掉到心慌？盤點頭髮最愛「6種食物」，吃出濃密髮量 感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人 4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場 潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞 怎樣都提不起勁？「5個方法」幫你走出低潮，學會拒絕是第一步

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面