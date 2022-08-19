趙露思是資深名牌收藏家！私服最愛Chanel、Prada爆款包她通通有

文／美人圈

從《我，喜歡你》、《且天下試》到《星漢燦爛》，趙露思擔綱演出的戲劇幾乎都是話題保證，可說是新一代的流量女王！下戲後的她，可甜可鹽的穿搭也是眾多少女們模仿的對象！雖然趙露思年紀才20出頭，卻是個資深名牌收藏家，從今年大火的CHANEL 22、GUCCI迷你托特包，到Prada、Loewe，所有品牌爆款她通通擁有，這回小編帶來「趙露思的私服包款」，一起來看看女神收藏了哪些夢幻逸品～

趙露思同款包

1：CHANEL BOY CHANEL迷你口蓋包

首先登場的，是趙露思最龐大軍團包款其中一員「BOY CHANEL迷你口蓋包」，BOY CHANEL代表香奈兒女士對摯愛Arthur Edward Boy Capel 的情感，在品牌編年表中擁有難以取代的歷史地位。簡練氣息的方正包身，搭配Gourmette粗鏈條與圖案感強烈的環扣、粗邊框壓線，讓整體散發中性優雅的氣息。

▲CHANEL BOY CHANEL迷你口蓋包，NT$163,000。（圖／小紅書@趙露思、chanel）

而趙露思身上揹的這咖是白色款，與黑色相比更有女人味，加上這款包型本身就具有年輕氣息，僅有二十出頭的趙露思背起來也不違和，穿上一身潔白的雕花服飾就相當好看。

▲CHANEL BOY CHANEL迷你口蓋包（圖／小紅書@卡鴨子、小紅書@Ykimo）

2：LOEWE Cubi 520大麗花粉納帕小牛皮肩背提包

LOEWE這款Cubi有著自己獨特的風格，在一般常見的扁平、俐落腋下包中顯得特別突出，因為造型鼓鼓的，很多人也叫它「便當包」。而趙露思選擇的是「520特別系列」皮革款，以LOEWE最具代表性的納帕小牛皮製作，全皮款只在側面印有Anagram logo，保持辨識度的同時，也不會太過張揚。

▲LOEWE Cubi 520大麗花粉納帕小牛皮肩背提包，NT$55,000。（圖／微博@趙露思）

看似只能手提的包型，其實在握把處暗藏玄機！可調節兩個長度，無論手提或是調長最為肩揹搭配都可以，小巧的包型其實收納日常用品綽綽有餘，加上自帶的復古氣息，一年四季都百搭！

▲LOEWE Cubi 520（圖／LOEWE）

3：PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋

甜系女孩必收PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋！揹起來卻俐落感十足的半月包型，成為時尚潮人人手一顆的必備單品，時尚的拋光皮革飾以PRADA標誌性的三角Logo，外型俐落、超百搭，還有可伸展的手柄使手袋可作掛肩袋或手袋佩戴，一共推出9種色選，難怪深得女孩們的心。

▲PRADA Cleo拋光皮革迷你手袋 ，NT$82,000。（圖／小紅書@趙露思、PRADA）

4：CHANEL 22（大型）

CHANEL 22自問世後，就讓眾多明星搶著揹，可以說是今年的最火的爆款，就連李聖經、Jennie等都在社群上曬照。由維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計，並以創作年份2022年命名紀念，除了有品牌經典的寬版菱格紋、皮革鏈袋還有雙 C Logo吊飾，揹上身後超抓眼！

▲CHANEL 22（大型），NT$175,100。（圖／CHANEL、小紅書@趙露思）

此外，還貼心的為時尚迷們準備三個尺寸，及一款後揹包款，色選除了趙露思著用的黑色外，還有沈穩的海軍藍色及簡約白色，若想要為穿搭增色，也可選擇繽紛的紫、粉色調。開口處有磁扣與抽繩設計，相當具有休閒氣息，卻不失CHANEL的時尚感，還在找今年必入的包嗎？選它準沒錯！

▲CHANEL 22。（圖／IG@heybiblee、CHANEL）

5：GUCCI 雙G logo迷你托特包

買不起昂貴的精品也別氣餒！趙露思同款的GUCCI雙G logo迷你托特包，也是很好的精品入門選擇～精緻的包身對於小隻女也相當友好，但可別以為容量就相對小，直立式的琴譜包設計，基本上各種尺寸的手機、氣墊粉餅、口紅都能放入。面料則是GG Supreme帆布飾以棕色皮革拼接，成為復古與摩登兼具的時髦包款。老花包經典不退流行，投資一咖揹一輩子也毫無問題。

▲GUCCI 雙G logo迷你托特包，NT$39,000。（圖／小紅書@趙露思、GUCCI）



6：VANLENTINO Garavani Stud Sign手袋

這款Stud Sign不僅是趙露思的愛款，就連張柏芝、隋棠、孫儷都愛不釋手！簡約的粒面小牛皮材質包身，搭配標誌性裝飾金屬 VLogo，大膽的元素與簡約的造型形成強烈對比，非常具有記憶點，甜酷女孩絕不要錯過～這款包包的肩帶也是一大亮點，互相緊扣的金屬背鏈，彷彿就像是將放大版的鉚釘揹在身上，帶有些許龐克氣息，且肩帶配有可拆卸鏈條，可靈活調節長度，所以有多種可玩的背法，演繹多種不同風格。

▲VANLENTINO Garavani Stud Sign手袋，NT$102,500。（圖／小紅書@趙露思、VANLENTINO）

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