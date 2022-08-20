fb ig video ETtoday search mobile

CELINE棒球帽Lisa、趙露思都愛戴！明星同款推薦，出門凹造型必備

>

文／美人圈

不論是休閒感運動服、微正式的墊肩西裝，又或是甜美碎花洋裝，棒球帽已然成為現代人穿搭夏日整體造型的畫龍點睛小配件！對於公眾人物來說，帽子除了造型單品，也是私下出門必備的武器，以下精選幾款明星欽點的精品棒球帽推薦，想要與心愛偶像使用同款，不需要花大錢也能擁有！

BLACKPINK Lisa同款棒球帽：CELINE 棉質棒球帽，NT$16,000

自從BLACKPINK Lisa成為品牌史上頭一次正式官宣全球品牌形象代言人後，許多年輕族群只要看到帶貨女王Lisa在IG版上曬出新款，就會為品牌帶來大量「新血」。而這款Lisa欽點的棒球帽，以CELINE Logo做為主設計，簡約卻相當有個性，配上丹寧面料，能輕鬆融入平日穿搭牛仔控們絕對要收！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

趙露思同款棒球帽：CELINE 棉質字母棒球帽，NT$20,500

新一帶流量小花趙露思，只要身上穿戴的也會造成斷貨潮！除了是名牌包款老司機外，肉絲平日裡也很喜歡戴帽子做搭配，其中這款字母棒球帽還是許多明星，包括Celine代言人Lisa也擁有的單品，以代表CELINE的「C」字母，沒有浮誇的裝飾，偏低調路線，但卻為日常最百搭的單品。配以略微彎曲帽簷，除了更能修飾臉型，夏天遮陽效果也是滿級分！

CELINE棒球帽Lisa、趙露思都愛戴！2022明星同款「精品棒球帽」推薦，出門凹造型必備

▲趙露思同款棒球帽（圖／小紅書@趙露思）

連微笑女神朴敏英也搶著在IG版上曬帽！可見這款帽子有多夯～

 
 
 
 
 

 
 

孫芸芸同款棒球帽：Prada 再生尼龍棒球帽，NT$19,500

被譽為「台灣第一名媛」的孫芸芸，擁有相當好的時尚品味，每次PO出穿搭文都會被掀起一陣洗讚潮！Prada致力於將環保概念與時尚精品結合，除了著名的腋下包外，這款棒球帽也同樣使用了再生尼龍製作，黑色面料搭配經典搪瓷金屬三角形標誌，賦予相當簡練、帥氣感，加上尼龍本身帶有防潑水的功效，下雨天也不用擔心會弄髒新買的帽子！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

楊冪同款棒球帽：BALENCIAGA CAP，NT$12,800

非常懂穿搭的楊冪，私服都相當帥氣有個性，而巴黎世家的基本款Logo帽子更是她的穿搭常客，這頂在帽簷刻意做了相當明顯的倒U曲線，原本臉就相當小巧的楊冪，再戴上帽子後臉又瞬間縮小一號。雖然只是簡單的logo帽子，但卻讓整體穿搭更有型，無論搭配Tshirt、西裝外套都超時髦！

CELINE棒球帽Lisa、趙露思都愛戴！2022明星同款「精品棒球帽」推薦，出門凹造型必備

▲楊冪同款棒球帽（圖／微博＠美包搬运工、BALENCIAGA）

李瑜美同款棒球帽：Miu Miu 斜紋布棒球帽，NT$14,500

自從Miu Miu帶領千禧風潮回歸後，讓許多人更加關注品牌，兩千年的低腰褲、迷你裙重新演繹，也讓眾星相爭曬出「肚皮」。不過對於一般人來說風格太過新穎，也或許是價格考量的關係，不太敢嘗試，建議可以從品牌單品下手。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

好比說李瑜美這款斜紋布棒球帽，以Miu Miu經常使用的刺繡手法，將Logo縫製在棒球帽上，圓潤的字體顯得格外青春，簡單就能穿出減齡、學生氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

延伸閱讀

棒球帽的5個「顯臉圓」NG戴法！分別應對「這樣做」，才不會被笑是肉餅

2020韓網明星私服代表！Jessica、秀智、 Jennie私服話題高，顯瘦減齡的穿搭技巧必學

韓素希、Jessica都在揹！明星私服包包特搜，2020超紅IT包LV Pont 9、BV棉花糖包必收

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 棒球帽, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，當下的快樂最重要

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，當下的快樂最重要

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻 吃玉米了！營養師教你吃「6種食物」清熱解毒，換季吃正好 子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型 周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升 小S和二女兒Lily同框比美，自曝「唇膏」竟增進夫妻感情 BLACKPINK新MV百變造型名牌齊發　 Rosé戴111萬Tiffany珠寶唱跳 陳喬恩愛馬仕、卡地亞200萬行頭好貴氣　嫌造型不完整再敗項鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面