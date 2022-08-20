CELINE棒球帽Lisa、趙露思都愛戴！明星同款推薦，出門凹造型必備

文／美人圈

不論是休閒感運動服、微正式的墊肩西裝，又或是甜美碎花洋裝，棒球帽已然成為現代人穿搭夏日整體造型的畫龍點睛小配件！對於公眾人物來說，帽子除了造型單品，也是私下出門必備的武器，以下精選幾款明星欽點的精品棒球帽推薦，想要與心愛偶像使用同款，不需要花大錢也能擁有！

BLACKPINK Lisa同款棒球帽：CELINE 棉質棒球帽，NT$16,000

自從BLACKPINK Lisa成為品牌史上頭一次正式官宣全球品牌形象代言人後，許多年輕族群只要看到帶貨女王Lisa在IG版上曬出新款，就會為品牌帶來大量「新血」。而這款Lisa欽點的棒球帽，以CELINE Logo做為主設計，簡約卻相當有個性，配上丹寧面料，能輕鬆融入平日穿搭牛仔控們絕對要收！





趙露思同款棒球帽：CELINE 棉質字母棒球帽，NT$20,500

新一帶流量小花趙露思，只要身上穿戴的也會造成斷貨潮！除了是名牌包款老司機外，肉絲平日裡也很喜歡戴帽子做搭配，其中這款字母棒球帽還是許多明星，包括Celine代言人Lisa也擁有的單品，以代表CELINE的「C」字母，沒有浮誇的裝飾，偏低調路線，但卻為日常最百搭的單品。配以略微彎曲帽簷，除了更能修飾臉型，夏天遮陽效果也是滿級分！

▲趙露思同款棒球帽（圖／小紅書@趙露思）

連微笑女神朴敏英也搶著在IG版上曬帽！可見這款帽子有多夯～





孫芸芸同款棒球帽：Prada 再生尼龍棒球帽，NT$19,500

被譽為「台灣第一名媛」的孫芸芸，擁有相當好的時尚品味，每次PO出穿搭文都會被掀起一陣洗讚潮！Prada致力於將環保概念與時尚精品結合，除了著名的腋下包外，這款棒球帽也同樣使用了再生尼龍製作，黑色面料搭配經典搪瓷金屬三角形標誌，賦予相當簡練、帥氣感，加上尼龍本身帶有防潑水的功效，下雨天也不用擔心會弄髒新買的帽子！





楊冪同款棒球帽：BALENCIAGA CAP，NT$12,800

非常懂穿搭的楊冪，私服都相當帥氣有個性，而巴黎世家的基本款Logo帽子更是她的穿搭常客，這頂在帽簷刻意做了相當明顯的倒U曲線，原本臉就相當小巧的楊冪，再戴上帽子後臉又瞬間縮小一號。雖然只是簡單的logo帽子，但卻讓整體穿搭更有型，無論搭配Tshirt、西裝外套都超時髦！

▲楊冪同款棒球帽（圖／微博＠美包搬运工、BALENCIAGA）

李瑜美同款棒球帽：Miu Miu 斜紋布棒球帽，NT$14,500

自從Miu Miu帶領千禧風潮回歸後，讓許多人更加關注品牌，兩千年的低腰褲、迷你裙重新演繹，也讓眾星相爭曬出「肚皮」。不過對於一般人來說風格太過新穎，也或許是價格考量的關係，不太敢嘗試，建議可以從品牌單品下手。





好比說李瑜美這款斜紋布棒球帽，以Miu Miu經常使用的刺繡手法，將Logo縫製在棒球帽上，圓潤的字體顯得格外青春，簡單就能穿出減齡、學生氣息。





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