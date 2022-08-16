夢幻水藍色躍上Franck Muller錶　前衛派變溫柔了

▲Franck Muller Vanguard Aqua Bleu玫瑰金鑲鑽女錶。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以大膽前衛設計著稱的瑞士名錶Franck Muller，近日以水為主題，為大中華區推出限定版腕錶Vanguard Aqua Bleu系列，為招牌的酒桶型錶款注入夢幻色彩，於4款男錶與3款女錶的面盤上點綴湖水藍的時標，並搭配同色系的短吻鱷魚皮錶帶，流露品牌罕見的溫柔清新風格。

▲Franck Muller Vanguard Aqua Bleu系列白K金鑲鑽（左）與未鑲鑽款式。



Franck Muller Vanguard Aqua Bleu 系列男、女錶，各有未鑲鑽的基本款或錶圈滿鑽的華麗樣式，差異在於男錶的面盤以拉絲工藝裝飾，女錶面盤則以放射刻紋裝飾，一系列大中華區限定錶均搭載自動上鍊機芯，是休閒或正式場合都好搭配的實用錶款。

▲Franck Muller Vanguard Aqua Bleu 系列男錶面盤為拉絲裝飾。

迷人的藍綠色調也出現在Hublot錶款上，採用珠寶圈深受喜愛的帕拉伊巴碧璽點綴腕錶，推出Big Bang Unico Paraíba碧璽腕錶45mm與Big Bang One Click Paraíba碧璽腕錶 39mm兩款，各有兩種材質供選擇，特色是錶圈鑲嵌48顆梯形切割帕拉依巴碧璽，連接錶耳處的錶框亦鑲滿明亮式切割帕拉依巴碧璽，由於其質地脆弱，更仰賴純熟珠寶工藝達，才能展現如湛藍湖水般的美麗光彩。

▲Hublot Big Bang Unico Paraíba碧璽腕錶白金款。（圖／Hublot提供，以下同）

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