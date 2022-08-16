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85度C推「琥珀蛋黃酥」光澤像寶石　楊枝甘露、檸檬麻糬入月餅食玩中秋

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▲85度C中秋月餅。（圖／業者提供）▲85度C中秋月餅。（圖／業者提供）

▲85度C中秋月餅，主打蛋黃酥。（圖／85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將在9月初登場，不僅要烤肉月餅也是重頭戲，近年重新大熱的蛋黃酥也可以來上一顆，85度C近期公佈今年8款中秋禮盒新品，以「琥珀蛋黃酥」打頭陣，以焦糖光澤餅皮為特色，另還有以楊枝甘露、檸檬麻糬入月餅的新口味，還推出禮盒跨店取，無論在台灣任何角落都能表心意。

在中秋檔期禮盒銷量破5萬支譜的85度C，今年新推出8款禮盒包括「琥珀蛋黃酥禮盒」、「邀月品秋」，「邀月品秋(素)」、「流光逐月」、「眾星拱月」、「花好月圓」、「鳳梨酥禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了自家專利的白玉東坡酥、招牌芋頭酥，更新推琥珀蛋黃酥，採用冷凍出貨方式保留出爐時的酥脆口感，其他則以楊枝甘露、檸檬麻糬、綠豆肉鬆等內餡入月餅，，單盒售價250元起，即起至9／10預購指定禮盒85折。

▲85度C中秋月餅。（圖／業者提供）

▲「邀月品秋」一次可品嚐到六種口味，包括白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、檸檬麻糬、楊枝甘露與綠豆肉鬆，售價450元。

其主打的「琥珀蛋黃酥」為表皮有如琥珀般的金黃剔透而命名，選用在地小農以天然放牧飼養的鹹蛋黃，採古早紅土醃製方式，醃足23天讓蛋黃熟透不死鹹，搭配綿密手工奶油紅豆沙餡，以及層層薄如蟬翼表皮，底層再以白芝麻酥皮包裹增加口感。

85度C表示，即起至9／6旗下85Cafe APP開啟「禮盒跨店取」，讓送禮不受地域與社交距離的限制，無法親自拜訪親友或客戶，都能從85Cafe APP線上購買中秋禮盒兌換券，透過LINE轉贈親友，受贈者可依兌換券金額，挑選自己鄰近門市預約取貨。

▲新光三越推特色中秋月餅，讓味覺不無聊。（圖／新光三越提供）

▲新光三越推特色中秋月餅，讓味覺不無聊，富錦樹台菜香檳星級特上月餅禮盒，售價1,688元；THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕，售價1,000元。（圖／新光三越提供）

新光三越集結4間米其林餐廳坐鎮主廚推出限定禮盒，其中富錦樹臺菜香檳的月餅，頗有顛覆中秋、令人玩味的風格，內餡有經典台菜特色，包括富錦口水雞、芋泥嫩肩、蜜棗煨肉、松花蒼蠅頭，讓「富錦樹台菜香檳星級特上月餅禮盒」更有話題，還有日本知名羊羹「虎屋」首開賣，也是中秋送禮的特色選項。

▲新光三越推特色中秋月餅，讓味覺不無聊。（圖／新光三越提供）

▲虎屋小形羊羹14入，售價2,000元／夜之梅小倉紅豆羊羹，售價1,500元。

關鍵字：

85度C, 蛋黃酥, 中秋禮盒

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