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山崎威士忌「職魂之作系列」在台開賣　穆赫30年單一麥芽獨奏芬芳

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記者蔡惠如／綜合報導

時序入秋，品飲威士忌氛圍躍躍欲試，享有盛名的日本山崎「職魂之作」由三得利限量開賣，以4款系列酒款打包出售，要藏家感受「多樣性」的美妙之處；低調卻成傳奇的穆赫酒廠，近期也將「MORTLACH 30年單一麥芽威士忌限量原酒」引進入台，讓行家有機會能在夜幕低垂下品嚐「達夫鎮的野獸」，純粹芬芳、絲絲入扣。

在威士忌酒界持續火紅的山崎威士忌，今年三得利在台引進限量版「職魂之作」系列酒款，以4瓶一組的方式在台開賣，包括邦穹桶、泥煤麥芽、西班牙橡木桶，以及日本獨有的水楢桶4款風味，要買家品嘗不同職魂風格。

▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）

該系列最初2020在日本上市，今年也選定全球精選市場，台灣也在其中，精選酒款可體現多樣性的元素，在日本威士忌中的必須之重，其三得利山崎獨特的Tsukuriwake工藝技術，在於多種非泥煤和泥煤的穀物品種、兩種發酵槽、八對不同形狀的壺式蒸餾器，並在法國、西班牙、日本和美國四種不同的橡木桶中熟成，其中美國橡木桶就有三種不同的尺寸， 造就了各自的獨特美韻，4瓶售價12萬元，由Beam Suntory威士忌愛好會近期宣布開賣資訊。

▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）

擁有200年歷史的穆赫酒廠，多達100多年的時光都隱身於各家品牌之後，秘傳的的2.81蒸餾系統，成為行家口中的傳奇技法，今年8月在台推出「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」，更是頂級原酒之一，使用稀世的美國及歐洲橡木桶熟成後，再二次過桶於波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶及瓜地馬拉蘭姆酒桶，呈現圓潤氣息的香氣，還有一股鹹香的草本味。

▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）

口感則有濃郁葡萄酒香與蘋果果香，並帶有迷人的黑蘭姆酒滋味；深沉琥珀金色澤的酒體，加水帶出一絲淡雅的胡椒辛香，甜美柔軟，辛香中帶著些微太妃糖和薄荷巧克力的氣息，綻放更具層次的味蕾饗宴。

酒精濃度49.1%原桶強度裝瓶，保留慕赫著名的「野獸肉脂鮮甜口感」，加上波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶三桶熟成混血體質，慢啜口中可綿延出層層深邃的豐富餘韻，全球限量僅350瓶，台灣限量21瓶，售價13萬8000元。

▲山崎威士忌、穆赫單一30年。（圖／各品牌提供）

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