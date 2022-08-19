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「網美保險箱」15900元→8990元　免記密碼、3種解鎖法　防盜性更高

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文／C編

貴重的物品沒辦法好好保存？或是常常出差不在家裡，怕有人誤動了重要資料？「Her森森」推出「QIN指靜脈智慧保險箱」，原價15900元、特價8990元，相當於5.6折，相當划算，並有典雅白、深空灰 2色可選，外型十分簡約洗鍊，絕不是你想像的笨重模樣，並有指靜脈辨識、APP或鑰匙等3種解鎖方式，十分便利，為了讓重要物品都有固定的存放之處，很值得趁現在購入。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲保險箱,QIN,保險櫃,Her森森。（圖／Her森森）

▲QIN指靜脈智慧保險箱（典雅白／深空灰 2色可選），原價15900元、特價8990元，點我購買

貴重物品放在家裡總是不太安心，存在銀行保險箱，臨時要用還得跑一趟去取，或是經常出差不在家、開店做生意現金卻不知該放哪等等，生活裡如果有這些情形，表示很需要一個好用又高科技的保險箱，輕鬆解決問題。

這款指智慧保險箱，以「指靜脈」作為辨識依據，不易被偽造、防盜效果更好，而且十分便利，一感應就可以立即開鎖，可以紀錄200組靜脈鑰匙，比起坊間只能設定一組密碼，更加方便使用。

另外，這款保險箱也可以連結APP，以手機監控狀況，還可以隨時分享臨時鑰匙，需要別人幫忙開啟拿東西的時候，就可以使用，同時也提供APP開鎖、機械鑰匙開鎖功能，不用記一大堆密碼，也可以輕鬆拿取物品。

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▲保險箱,QIN,保險櫃,Her森森。（圖／Her森森）

▲QIN指靜脈智慧保險箱（典雅白／深空灰 2色可選），原價15900元、特價8990元，點我購買

「Her森森」推出「QIN指靜脈智慧保險箱（典雅白／深空灰 2色可選）」，原價15900元、特價8990元，適合家裡有貴重物品需要保存的人入手，重點是顏色也超級美，不管是典雅白還是深空灰，都堪稱得是網美級的保險箱。

關鍵字：

保險箱, QIN, 保險櫃, Her森森

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