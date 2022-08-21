張員瑛、Kazuha被封新一代私服穿搭範本　Joy甜辣風夏季必學

文／美人圈

夏季高溫悶熱，讓人懶得想穿搭，不妨從女明星私服穿搭上吸取想法，不一定要穿得一樣，但只要把握元素、也可以穿的高級又精緻！今天帶來2022韓星夏季私服穿搭，LE SSERAFIM的中村一葉、IVE張員瑛被封新一代私服穿搭範本，Red Velvet的Joy甜辣風無敵，快一起看看吧～

2022韓星夏季私服穿搭：LE SSERAFIM Kazuha（中村一葉）

LE SSERAFIM出道後話題不斷，其中人氣最高的成員Kazuha（中村一葉）更是被封為穿搭範本！她的穿搭幾乎都以凸顯身材曲線為主，可以讓身材看上去更加高挑、非常顯腿長！像是這種小洋裝簡單搭配、不用太多配件就可以帶出精緻質感，另外瑪莉珍鞋今年也是很紅的單品，在瑪莉珍鞋中搭配襪子、即可塑造更加乖巧清純的風格。

▲LE SSERAFIM Kazuha（圖／theqoo）

另外一套上班路的私服穿搭則以短版上衣來拉長腿部線條，另外上衣斜肩的設計也可以露出纖細的鎖骨及肩頸線條，看起來又高挑又顯瘦，另外Kazuha也很喜歡搭配淺色調的褲子，像是這種米灰色調不僅不擔心像白色那樣有膨脹感，還非常有質感，可以讓穿搭質感加分！

▲中村一葉私服穿搭。（圖／FashionDash）

2022韓星夏季私服穿搭：IVE 張員瑛

張員瑛出道以來因為不科學的身材比例一直被封為人間芭比，前陣子引發話題的這套機場穿搭，以粉色的中空針織套裝為主，露出精實的11字腹肌，整個身材太驚人！另外在T字涼鞋中搭配透膚襪也是很紅的穿法、很有Y2K風格。

▲張員瑛（圖／news1）

張員瑛的私服穿搭也都是偏甜美小公主的風格，相當適合她給人的感覺！像是荷葉邊、短蓬裙、頭飾等等都是她很愛用的元素，可以簡單為穿搭增加造型重點。

▲張員瑛（圖／IG@for_everyoung10）

2022韓星夏季私服穿搭：Red Velvet Joy

Red Velvet的Joy出道以來真的一直在越變越美，獨有的夏季甜辣風也被網友狂讚！Joy很擅長以一些休閒的單品搭配稍微貼身一點的洋裝，像是休閒鞋搭配貼身針織洋裝，看起來在辣妹風中多了一絲隨興感，一般人也非常好駕馭。

▲Red Velvet Joy（圖／IG@_imyour_joy，下同）

另外一套挖背洋裝除了蓬蓬袖、Joy隨興綁的半頭丸子頭也增加甜美感，給人一種清爽的夏季氣息。

2022韓星夏季私服穿搭：ITZY 彩領

ITZY這次回歸後、彩領被網友大讚美貌升級！不僅妝容精緻不少、私服穿搭也成為討論焦點，彩領的穿搭配色及整體色調都比較簡單乾淨，整個風格給人一種千金貴氣感，另外她也很擅長這種修身材比例的穿搭風格，上半身一般都會選擇偏短的款式、或是紮高腰，拉長腿部線條，讓身形比例更加纖瘦。

▲ITZY 彩領（圖／imbc）

另外一套上班路穿搭也是以裸色調的短上衣為主，看起來乾淨又舒服，簡單的搭配就讓穿搭增加高級感！

▲ITZY 彩領上班路穿搭（圖／theqoo）



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