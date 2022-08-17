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試・開箱／瑕疵肌必備！隨身都該帶一支遮瑕筆　自帶美妝蛋補妝更方便

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要底妝更加完美，色斑、黑眼圈、痘疤絕對不能現形，當然擁有高度遮蓋力的遮瑕膏，就變得特別重要，但是不希望遮蓋之後卡紋，就可以選用液狀的遮瑕膏來處理最是恰當。同時也可以運用白肌膚一個色階的遮瑕液，來打造臉部拉提的效果；也可以用深膚色一階的產品，創造臉部的陰影面，打造出專屬的立體度，所以擁有幾支好的遮瑕絕對百搭又實用，以下就盤點3款近期推出的厲害單品，有瑕疵困擾的姐妹一定要入手。

＃倩碧 超激光勻淨白校色遮瑕棒，原價1000元

▲遮瑕,遮瑕液,倩碧,BOBBI BROWN,NARS,彩妝,。（圖／品牌提供）

倩碧的超激光勻淨白校色遮瑕棒，最厲害的就是自帶美妝蛋，一邊是棒狀的遮瑕膏，取用之後，輕點在眼下或是瑕疵的位置，接著使用自帶的海綿頭輕拍即可完成細緻妝容，而且裡面還富含咖啡因、維他命B3、維他命C等成分，邊上妝邊養膚，超好用。

＃NARS 妝點甜心遮瑕蜜，原價1100元

▲遮瑕,遮瑕液,倩碧,BOBBI BROWN,NARS,彩妝,。（圖／品牌提供）

風靡全球的NARS妝點甜心遮瑕蜜，是每個女孩化妝包裡面都不能缺少的神級單品，奢華的絲絨級質地，潤澤不卡紋，一抹就可以改善眼下或是唇周暗沉，全系列19色可以更加完美的找到適合自己肌膚的色調，特別添加中藥厚朴萃取，有效緩解肌膚不適，補充元氣活力。

＃Bobbi Brown 完美輕感遮瑕筆，售價1350元

▲遮瑕,遮瑕液,倩碧,BOBBI BROWN,NARS,彩妝,。（圖／品牌提供）

採用全新獨家極隱貼膚科技，雖然是遮瑕液的質地，但卻異常的輕盈，使用起來完全沒有厚重感，可以輕鬆遮蓋住臉部肌膚的瑕疵，同時擁有高度的持妝效果，可以維持16小時長效電力，刷頭採用花苞凹體，一次就可以取出適量的遮瑕，尖頭可以更精準修飾細節，非常好上手。

關鍵字：

遮瑕, 遮瑕液, 倩碧, BOBBI BROWN, NARS, 彩妝

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