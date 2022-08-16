夏季愛濕敷3秘訣一定要注意！小心美肌不成恐爛臉

記者李薇／台北報導

濕敷是很多台灣女生都愛做的事情，因為敷完之後臉部肌膚水嫩澎彈，當然很受到歡迎，但是以下幾個方式是要特別注意的小細節，如果沒做好很可能達不到美肌的效果，還可能越敷越爛臉，一定要特別注意。

＃選用適合的化妝水

像是市面陸續推出很多機能型的化妝水，有些主打保濕、有些則有清理角質的作用，在濕敷的時候，一定要看清楚是哪一種化妝水，一般比較推薦使用浸潤型的補水款，不太建議運用去角質的化妝水濕敷，以免角質受損。

＃用量一定要足夠

既然都已經濕敷了，那用量一定要足夠，用化妝水充分浸潤化妝棉，隨時隨地可以補噴，絕對不要讓化妝棉乾在臉上，這樣反而會吸附臉上原本飽滿的水分，讓肌膚更加乾燥，大約3到8分鐘即可，不宜過久。

＃後續保養要跟上

濕敷完之後，很多人就這樣去睡了，但建議一定要擦上後續的保養程序，像是精華、乳霜、美容油等等，幫助封存水分跟營養成分，避免臉部肌膚過乾。

【推薦單品】

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻露

這次全面更新的「白金水」激抗痕亮采緊緻露 ，裡面除了擁有明星成分VP8亮白抗老配方之外，更添加白金水精華與純淨蜂王漿精萃，保濕同時達到抗老的效果，重點是質地非常清潤好吸收，療癒的華麗花香也讓人愛不釋手。

＃Melvita 金縷梅花粹

以法國有機金縷梅葉子部位蒸餾成的花水，對於肌膚的舒緩、收斂效果特別好，尤其是曬後肌膚也可以使用，對於敏感狀況可以快速鎮定，絕對是敏感肌的夏日必備好物。

＃DR.WU 玻尿酸保濕化妝水

DR.WU的玻尿酸保濕系列，可說是國民級的保濕巨星，自上市以來穩坐藥妝熱銷寶座，這次再度推出500ml的大容量版，濕敷一點都不心疼。

＃A.M Fairyland 戀光彈潤晶露

精華液等級的化妝水，最適合妝前濕敷的化妝水，裡面含有維他命原B5成分，可以幫助肌膚澎潤保濕，同時擁有修護的效果。

＃得美登 酵母自律循環活膚水

由法國皮膚科醫師Dr.Bachot設計的酵母自律循環活膚水，裡面添加菊苣根萃取的「黃金酵母」，可以幫助肌膚保濕補水，維持穩定狀態。

＃森美妍 白茶賦活保濕露

裡面添加玻尿酸、聚麩胺酸γ-PGA等保濕成分，可以幫助肌膚迅速補水，並且還添加天竺葵精油，使用的時候帶有天然草本的香味，讓人邊用邊舒壓。