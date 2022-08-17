fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「正確挑選防曬」3大要點：防曬係數不是越高越好

>

▲▼ 皮膚科醫師教正確挑選防曬3大要點 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好防曬是預防肌膚老化的重要關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@kkmmmkk）

記者張毓容／綜合報導　

大家都知道防曬的重要性，不僅防止曬黑、曬出斑點，做好防曬更是抗衰老、維持肌膚細緻的一大關鍵，也因此每天使用的防曬乳、防曬霜是否選對用對，就非常重要。皮膚科醫師簡丹就分享了選擇防曬產品的3大要點，來看看你的防曬挑對了沒？

首先，簡醫師指出，其實很多人對於防曬的觀念並不清楚，甚至不知道防曬應該怎麼做才正對，像是在落地窗或車窗旁，雖然是在室內，其實還是有很多紫外線，這時候建議採用防曬的「遮擋躲」三個原則，盡量使用比較好的防曬傘、防曬口罩等，遮擋紫外線，這些是防曬的第一步，而第二步才是使用防曬霜。

而除了使用遮陽傘、帽子、衣物等物品來遮擋陽光的物理防曬，防曬乳、防曬霜如何挑選很重要，簡醫師就建議挑選防曬可遵循以下3個標準。

  

＃購買正規品牌、管道的防曬產品

簡醫師建議要挑選大品牌且在正規、官方管道購買，別因為價格便宜就隨意買來路不明的產品。另外，大品牌的防曬霜常會添加一些修復成份，這些修復成份對皮膚屏障損傷有一定的修復作用，也因此價格會有一定的上升。

＃防曬係數不是越高越好

購買防曬產品時，大家都知道要看防曬係數SPF值，但簡醫師提醒，平時建議挑選SPF30左右就可以了，別過度的使用高SPF值的防曬霜。像是有些人會覺得高防曬係數比較保險，就長期使用SPF50的防曬乳，其實這樣會對皮膚屏障產生比較大的損傷，長期下來就容易導致敏感肌，進而不能塗防曬霜，對防曬是更加不利的。

＃優先選擇質地輕薄又好洗淨的防曬產品

有些人在選擇防曬乳的時候，想挑選防曬效果很好、不怕水不怕油的，但通常這種防曬的質地會比較厚重，而這又會影響到使用起來的舒服感，導致讓人不太想用，或是減少用的量，導致用量不夠。

簡醫師建議，日常使用的防曬霜不如挑選一款膚感輕薄、好洗卸且延展度好的產品，這樣就不會因使用感減少使用量，而且也不需要用到卸妝油、只要用洗面乳就能將防曬霜清洗乾淨，能幫助降低因卸除防曬霜產生的損傷。

搶優惠►►佳麗寶ALLIE防曬乳驚爆價790元＋買1送1

►皮膚科醫師曝5個常見的「毀容式護膚」　保養品再貴都沒用

►痘痘長不停？皮膚科醫師教「抗痘飲食」6關鍵　3種NG食物快避開

►皮膚科醫師教「改善敏感肌」3關鍵！7大有效保養成分快記好

關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 紫外線, 防曬乳, 防曬霜, 挑選, 要點, 關鍵, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場

4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

跳脫焦慮迴圈！「4個方法」終止你總是想太多，第1招超管用 蔡依林巧手又編出「類Prada帽」　網狂讚「被副業耽誤的歌手」 日月潭瑞居飯店住一晚才2680元！可住2大2小、升等4人房型超划算 「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半 減肥醫師曝4種常見「錯誤早餐搭配」！第3項油脂超高、熱量爆表 昆凌開箱40萬精品生日禮物　香奈兒包、珠寶項鍊連周董也有分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面