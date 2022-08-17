皮膚科醫師教「正確挑選防曬」3大要點：防曬係數不是越高越好

▲做好防曬是預防肌膚老化的重要關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@kkmmmkk）

記者張毓容／綜合報導

大家都知道防曬的重要性，不僅防止曬黑、曬出斑點，做好防曬更是抗衰老、維持肌膚細緻的一大關鍵，也因此每天使用的防曬乳、防曬霜是否選對用對，就非常重要。皮膚科醫師簡丹就分享了選擇防曬產品的3大要點，來看看你的防曬挑對了沒？

首先，簡醫師指出，其實很多人對於防曬的觀念並不清楚，甚至不知道防曬應該怎麼做才正對，像是在落地窗或車窗旁，雖然是在室內，其實還是有很多紫外線，這時候建議採用防曬的「遮擋躲」三個原則，盡量使用比較好的防曬傘、防曬口罩等，遮擋紫外線，這些是防曬的第一步，而第二步才是使用防曬霜。

而除了使用遮陽傘、帽子、衣物等物品來遮擋陽光的物理防曬，防曬乳、防曬霜如何挑選很重要，簡醫師就建議挑選防曬可遵循以下3個標準。

＃購買正規品牌、管道的防曬產品



簡醫師建議要挑選大品牌且在正規、官方管道購買，別因為價格便宜就隨意買來路不明的產品。另外，大品牌的防曬霜常會添加一些修復成份，這些修復成份對皮膚屏障損傷有一定的修復作用，也因此價格會有一定的上升。

＃防曬係數不是越高越好



購買防曬產品時，大家都知道要看防曬係數SPF值，但簡醫師提醒，平時建議挑選SPF30左右就可以了，別過度的使用高SPF值的防曬霜。像是有些人會覺得高防曬係數比較保險，就長期使用SPF50的防曬乳，其實這樣會對皮膚屏障產生比較大的損傷，長期下來就容易導致敏感肌，進而不能塗防曬霜，對防曬是更加不利的。

＃優先選擇質地輕薄又好洗淨的防曬產品



有些人在選擇防曬乳的時候，想挑選防曬效果很好、不怕水不怕油的，但通常這種防曬的質地會比較厚重，而這又會影響到使用起來的舒服感，導致讓人不太想用，或是減少用的量，導致用量不夠。

簡醫師建議，日常使用的防曬霜不如挑選一款膚感輕薄、好洗卸且延展度好的產品，這樣就不會因使用感減少使用量，而且也不需要用到卸妝油、只要用洗面乳就能將防曬霜清洗乾淨，能幫助降低因卸除防曬霜產生的損傷。

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