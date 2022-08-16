48歲林熙蕾曝「吃不胖秘訣」，下午4點後不吃「這類食物」防水腫

▲林熙蕾日前出席品牌活動，好狀態讓人驚艷。（圖／翻攝自IG/kellyhlin，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

電眼女神林熙蕾48歲狀態不輸少女，結婚生子後身形更是沒變，先前她在陸綜中就曾分享自己的瘦身秘訣就是「管住嘴」，挑選食物非常重要，更自曝自己下午4點後不吃水果和葉子類，避免水腫。

#早餐吃火鍋肉片

想吃火鍋的時候，會把放到早上吃，像是早餐會吃火鍋肉片，只要沾一點醬油就很美味，把想吃的東西換到早上，不僅可以維持身材，更可減輕身體不必要負擔。

#清淡飲食調味

吃東西口味清淡，盡量以蒸煮為主，少煎炒或油炸，她分享有時晚上嘴饞想吃東西，她會燙蔬菜、燙肉片來吃，即便有吃也不怕胖。

#三餐一定有澱粉

很多人瘦身會戒澱粉，林熙蕾卻是三餐都要有澱粉，她分享只要吃對的碳水化合物，就不怕會發胖，像是可以選擇低GI食物，像是糙米、地瓜、藜麥類等，且更含有豐富纖維質，能幫助消化。

#下午4點後不吃水果和葉菜類食物

對於飲食女神很有堅持，她坦言自己下午4點後就不吃水果和葉菜類食物，因為屬於寒性會造成水腫，像是大白菜和菠菜就屬葉菜類，若要補充蔬菜可挑花椰菜、茄子等根莖類蔬菜都是好選擇。

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