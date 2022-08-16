跳脫焦慮迴圈！「4個方法」終止你總是想太多，第1招超管用

▲想太多無濟於事，只會讓自己更焦慮。（圖／翻攝自IG/kellyhlin，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人們「想太多」的通病總是很難改，總是擔心未來、想念過去，想太多讓自己焦躁不安，要知道過度思考更會影響健康，導致睡眠不佳，什麼事情都做不好，如果「想太多」也不會更好，那麼就別想了，以下4個有效方法幫你跳出無限迴圈。

#承認想太多是沒用的

其實心中也知道想太多沒用，但偏偏就是忍不住去想，當發現有某件事情一遍又一遍的在腦中閃過，就承認自己想太多是沒用的，你無法控制那些控制不了的事，再去想只是更庸人自擾。

#想想還能做什麼

如果想太多也用，那麼不如去尋找解決事情的方法吧！現在就開始做，也別等事情發生才後悔自己沒有做，開始行動能讓你減輕一半的焦慮。

#時間到了就停止



有時候一直去想真的沒用，短時間的反思對事情反而有幫助，每天可以訂定10分鐘讓自己去想事情，想想怎麼解決，或是下一步又該怎麼做，時間到了就停下來。

#給自己換個頻道

人其實很奇怪，有時候要自己不去想，反而更是想太多，心中越是避免某個想法，反而會在腦中不停出現，這時候可以去忙點別的事情，或是去經營一些自己的興趣，和朋友聊天、看書、聽音樂都可以。

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