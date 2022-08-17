皮膚科醫師曝8種「有效祛痘成分」　能消炎控油還能改善痘印

▲皮膚科醫師提醒，選對成分才能讓抗痘保養更有效。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

明明很認真清潔，但痘痘依舊長不停？想改善長痘情況，除了靠保養，飲食也很重要！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了抗痘飲食的「3好3壞」食物，避開會加重痘痘的NG食物，多吃能幫助穩定肌膚、消除粉刺的食物，再搭配正確保養和良好的生活習慣，從內而外養成「不長痘體質」。

＃5大植物成分



1.積雪草：消炎淡印

具有消炎鎮靜的功效，能促進膠原再生，修復屏障受損、加速鮮紅痘印的傷口癒合。

2.茶樹：控油消炎

具有抗菌消炎的作用，能夠抑制油脂分泌，同時對於痘痘發炎能有很好的收斂安撫作用，並預防痘痘感染。

3.洋甘菊：鎮靜舒敏

洋甘菊可鎮靜舒敏、減少紅血絲，收斂油性痘痘，修復皮膚屏障，改善紅色痘印、膚色不均。

4.馬齒莧：殺菌消炎

馬齒莧能殺菌消炎、抗氧化，可有效抑制痘痘的紅腫與發癢問題。

5.金縷梅：控油舒緩

金縷梅可幫助調節皮膚皮脂分泌，具有保濕、嫩白、舒緩的作用。

▲酸類保養品能幫助代謝角質、粉刺。（圖／翻攝IG@ahc.official）



＃3大酸類成分



1.杏仁酸：控油消痘

親脂性果酸，容易與皮膚親和、滲透角質層，實驗報告證實可以幫助抑制皮脂腺，減少出油和減少痘痘，對於粉刺痘痘、角質代謝異常所導致的毛孔粗大等問題都有良好的作用。

2.水楊酸：祛痘控油

脂溶性酸累，能夠溶解油脂，減少堆積的角化細胞，能清理毛孔粉刺痘痘，有剝脫角質效果，但只能作用在淺表角質層，起到單純治療和阻斷的作用。

3.維A酸：祛痘抗老

A酸具有抗菌、調節皮脂腺的作用，能幫助減少油脂分泌，同時抑制自由基的產生。但刺激性偏高，常有泛紅脫皮等狀況出現，所以使用時一定要薄塗，且白天避免使用，一旦肌膚出現不適就要停用。

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