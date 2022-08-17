羨慕別人都吃不胖？養成「易瘦體質」5秘訣　泡菜也是好幫手

▲做好幾個飲食生活好習慣，就能幫助養成易瘦體質。（圖／翻攝IG@babebani）

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常常聽到很多人說自己「喝水也會胖」，總是羨慕吃很多都不會胖的人，但那些所謂吃不胖的人，其實都是透過許多健康的飲食、生活好習慣，養成了「易瘦體質」。想要健康、長久地瘦下來，不容易發胖？快透過這5件事幫自己調整成易瘦體質！

＃多吃天然發酵及益生菌食物

像是納豆、味噌、豆豉等豆類發酵食物，希臘優格、乳酪等動物性發酵食物，或是泡菜、紅麴，經過發酵反應不僅會將本身營養素分子變小，更容易吸收，還能同時補充益生菌，幫助維持腸道菌相平衡，促進腸道蠕動，幫助排便順暢。

＃學會適當選擇食物



盡量以優質碳水化合物取代白飯、麵條等精緻碳水化合物，像是糙米、燕麥、藜麥、蕃薯、南瓜等都是低GI優質碳水；多吃蛋白質外，也可多吃如鮭魚、鮪魚、鯖魚等含有優質脂肪、Omega-3的油性魚；盡量選擇原型食物，減少加工食品和高糖高鹽食物的攝取。

＃放慢吃飯速度



吃飯時細嚼慢嚥很重要，慢慢吃、小口小口吃，用餐時間至少20分鐘以上，避免因吃太快，導致身體接收到「吃飽」的大腦訊號前吃下過量食物。另外，不要吃到飽，每餐都吃七分飽就好，當身體習慣了，能自然控制住食量，就不容易暴飲暴食。

＃多喝水

喝水是否充足對減肥來說非常重要，如果身體缺水，不僅對代謝有影響，連鍛鍊和減肥也都會受到影響，而且很多時候你覺得肚子餓了，其實是渴了，下次當你感到飢餓時，先試著喝一杯溫水看看，你會發現飢餓感下降了。另外，用餐前30分鐘先喝杯溫水，可以幫助增加飽足感，進而有效的減少飯量。

＃間歇性斷食



這幾年很紅的間歇性斷食也有助於養成易瘦好體質。利用睡眠時間進行輕斷食，剛開始嘗試的人可以先從12小時空腹開始，讓消化系統能有適當休息時間，等適應斷食時間後，可依個人狀況慢慢拉長空腹時間到16小時或18小時。

但要注意，進食時間內也別暴飲暴食，也要少吃高糖、高油食物和加工食品，最好以低糖及高營養的食物為主，像是優質蛋白質食物、新鮮蔬果等。

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