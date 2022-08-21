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連Lisa都抗拒不了的Oversized西外！為初秋做準備　4款穿出率性時尚感

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

市面上的西裝百百種，為何Oversized西裝外套能夠長年在穿達型人的口袋名單之中呢？就連Lisa都沒辦法抵抗的魅力到底是什麼？肯定是因為一件外套就能夠輕易搭配各種風格，但是面料在挑選上需要更加注意，過大的版型容易讓人感覺像是小孩在穿大人衣服，所以如何穿的慵懶而不邋遢，則要看每個人的搭配和挑選功力。

▲oversized西裝。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Lisa在巴黎時所穿的西裝來自於Raf Simons 2020春夏，Oversized的版型率性又時尚（圖／翻攝自IG@La Lisa）

雖然台灣仍在盛夏，但是提早投資幾件適合秋天的西裝外套準沒錯，Oversized西裝外套無庸置疑是衣櫃裡萬年不敗的必備款。身在時尚最前線的你還沒擁有就太落伍囉，這次挑選四件款式，讓你今年成為人群中最亮眼的主角！

Raf Simons Oversized西裝外套

連Lisa都愛不釋手的西裝到底是哪個品牌呢？原來是來自Raf Simons 2020春夏秀場，雖然已經買不到同款了，不過Raf Simons每季都會推出Oversized西裝，所以錯過也不需要擔心找不到類似款，模糊性別的剪裁不論男女穿上身都適合，大廓型而優雅正是Raf Simons設計的醍醐味。

▲oversized西裝。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Raf Simons優雅而不失年青與活潑感的設計，讓Lisa也為之傾倒。（圖／翻攝自Farfetch官網）

Prada 單襟布質西裝外套

寬闊的肩線讓整體造型顯得凌厲，但是又在下半部特意拉出腰線，更加凸顯女性的柔美，運用男裝剪裁帶給女性西裝全然不同的意象。不是單純的男裝女穿，而是利用設計來討論男女之間的權力界線，俐落而有威嚴的輪廓象徵女性地位的提升，同時也提醒女性不該忘記自己擁有的不同面向。

▲oversized西裝。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Prada這件外套不只是Oversized，更隱含性別角色的轉動（圖／翻攝自Prada官網）

R13 Oversized 龐克賽艇西裝外套

賽艇外套原先的設計是方便英國劍橋大學賽艇運動員們活動，因此在剪裁上本來就會更加的寬鬆，布料選擇也會以柔軟、輕薄為主。然而這件外套利用刷舊羊毛打破傳統對賽艇外套的印象，龐克這種街頭與青少年次文化的元素也被揉和其中，讓大家認識到賽艇外套的其他風貌。

▲oversized西裝。（圖／翻攝自品牌官網）

▲磨舊厚重的毛料與龐克刺繡印花給與傳統賽艇西裝外套不同的風貌（圖／翻攝自R13官網）

Balenciaga 扭紋袖西裝外套

因為外型的特殊，Balenciaga每次推出新品都會在網路上掀起討論， 經典Oversized廓型相信大家已經不陌生，然而這次在這個基礎上又加了下擺與紐紋袖的細節，讓下擺自然的向外分岔，也為外套袖子更增添份量感，增加份量感的同時，也為整體視覺上帶來一種奇妙的平衡。

▲oversized西裝。（圖／翻攝自品牌官網）

▲超大廓形是Balenciaga的拿手好戲，在這件外套上更多了紐紋袖的細節，更添精緻。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

►62歲惠英紅「全透西裝」稱霸北影紅毯！　逆天比例秒殺年輕女星

關鍵字：

Lisa, 初秋, Oversized西裝, Raf Simons, Prada, R13, Balenciaga

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