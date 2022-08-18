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感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

有些人天生自帶魅力，堪稱行走的費洛蒙，走到哪都是人群中的焦點，總是在不經意之間漏電，一起來看看12星座感情中容易「慣性放電」的情人星座排行榜大公開！

12星座感情中容易「慣性放電」的情人星座排行榜

TOP3：獅子男／射手女

在感情食物鏈中，獅子男和射手女可說是頂端肉食性動物，在感情中喜歡追求刺激與怦然心動，在人際中也善於以大鳴大放大剌剌的特質引起注意，因此即便在人群中也很難忽視獅子男和射手女的存在。

獅子男帶有強大的雄性氣場，其實一站出來就帶有電力，而射手女帶有掠奪的侵略性，她們喜歡與異性稱兄道弟，慣性遊走在感情、友情與親情的曖昧地帶，真的讓人受盡委曲。

TOP2：雙子男／天秤女

雙子和天秤這兩大知性的風象星座，本來就是超強發電機，而雙子男天生風趣幽默又帶有一點厚臉皮的特質，往往跟任何人都能侃侃而談，也容易透過冷笑話、撩妹招術來放電，讓對方笑得花枝亂顫之際以為雙子男要告白了，但其實他們只想博得對方一笑，並沒有其它意思！

想像林志玲巧笑倩兮的模樣，就能明白天秤女慣性放電的路數，天秤本來就是集優雅、氣質、美感於一身的人，身為天秤女孩，更容易發揮自身柔美的特質給人好感，她們慣性放電的最大目的，只是希望你也認同她的美罷了！

TOP1：天蠍男／雙魚女

12星座要屬天蠍男、雙魚女最容易慣性放電了！天蠍男披著天蠍座專屬優雅的外衣下，其實內心對感情的好奇探索和一般人無異，也有十分悶騷的偶包，只不過天蠍男舉手投足之間更紳士更有禮貌，也更容易博得異性的好感，很多時候他們並不是故意想要撩妹，卻偏偏無心插柳，也是慣性放電的大魔王。

雙魚女孩本來就很容易沉弱在風花雪月的內心戲中，加上自己並不是那麼有自信，帶著一點怯懦，容易發窘臉紅、不知所措的模樣，看在異性眼裡分明就是一種好感暗示，她們真的沒有刻意要放電，只是習慣性放電罷了！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 12星座最具穿搭天分星座排行榜！不用買新衣，就有無限穿搭效果？

【星星教授安格斯2022/7/25-7/31星座運勢】雙子座工作運旺，巨蟹座人氣強強滾

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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