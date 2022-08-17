fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升

>

▲▼周杰倫愛馬仕包 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫難得分享當日穿搭，亮出藝術家Jonathan Riss改造的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫近日發布新歌獲得好評，5歲兒子Romeo在《粉色海洋》MV入鏡的超萌模樣更引起粉絲盛讚，周杰倫藏不住好心情，難得在IG分享#ootd（Outfit of the day，當日穿搭），一身黑衣搭配軍綠色褲子流露藝術家氣息，最驚人的是手拎布滿花紋的愛馬仕（Hermès）柏金包，經過比利時籍藝術家Jonathan Riss自創品牌JAY AHR改造成刺繡包，身價飆破百萬元。

▲▼周杰倫愛馬仕包 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫經藝術家Jonathan Riss品牌JAY AHR改造的愛馬仕Bandana方巾圖案柏金刺繡包，價值逾百萬元。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫所擁有的Bandana方巾圖案柏金刺繡包，並非愛馬仕原始的設計，而是2005年創立的品牌JAY AHR改造精品包之作，主理人Jonathan Riss曾在印度生活而對刺繡產生濃厚興趣，在與Tod’s等時尚品牌合作創作刺繡藝術品後，她開始在全球蒐羅古董愛馬仕手袋、LV（Louis Vuitton，路易威登）Keepall包進行再造，獲得名流追捧。

▲▼周杰倫愛馬仕包 。（圖／翻攝IG）

▲美國百億網紅企業家凱莉傑納擁有白色款的JAY AHR刺繡愛馬仕柏金包。（圖／翻攝kyliejenner IG）

愛馬仕炙手可熱、一包難求的柏金包價格約從30多萬元起跳，但周杰倫收藏經過JAY AHR改造的Bandana方巾圖案柏金刺繡包，價格超過百萬元，美國身家百億元的網紅企業家凱莉傑納（Kylie Jenner）也擁有相同設計的白色款，果然特殊性與稀有性對藏家而言才是最大賣點。

▲JAY AHR曾推出一系列LV Keepall刺繡包。

►孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

►香港前女首富上千萬愛馬仕牆新貨到　特製企鵝包Q爆

關鍵字：

周杰倫, Hermes, 愛馬仕, 柏金包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

夢幻水藍色躍上Franck Muller錶　前衛派變溫柔了

夢幻水藍色躍上Franck Muller錶　前衛派變溫柔了

萬寶龍「Baby」版鋼筆只有10公分　迷你設計方便放口袋出遊

萬寶龍「Baby」版鋼筆只有10公分　迷你設計方便放口袋出遊

蔡依林巧手又編出「類Prada帽」　網狂讚「被副業耽誤的歌手」

蔡依林巧手又編出「類Prada帽」　網狂讚「被副業耽誤的歌手」

林俊傑撥髮秀158萬「錶王」　拿飲料pose改戴歐米茄史努比夯錶 昆凌開箱40萬精品生日禮物　香奈兒包、珠寶項鍊連周董也有分 不能接受！孫儷脫衣騷變「潘金蓮」交纏西門慶 廖思惟解放渾圓美胸辣翻　孫芸芸刷整排愛心挺女兒 Pandora首推毛小孩時尚頸圈　加掛卡哇伊吊牌與主人配成對 香港前女首富上千萬愛馬仕牆新貨到　特製企鵝包Q爆 孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面