周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升

▲周杰倫難得分享當日穿搭，亮出藝術家Jonathan Riss改造的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫近日發布新歌獲得好評，5歲兒子Romeo在《粉色海洋》MV入鏡的超萌模樣更引起粉絲盛讚，周杰倫藏不住好心情，難得在IG分享#ootd（Outfit of the day，當日穿搭），一身黑衣搭配軍綠色褲子流露藝術家氣息，最驚人的是手拎布滿花紋的愛馬仕（Hermès）柏金包，經過比利時籍藝術家Jonathan Riss自創品牌JAY AHR改造成刺繡包，身價飆破百萬元。

▲周杰倫經藝術家Jonathan Riss品牌JAY AHR改造的愛馬仕Bandana方巾圖案柏金刺繡包，價值逾百萬元。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫所擁有的Bandana方巾圖案柏金刺繡包，並非愛馬仕原始的設計，而是2005年創立的品牌JAY AHR改造精品包之作，主理人Jonathan Riss曾在印度生活而對刺繡產生濃厚興趣，在與Tod’s等時尚品牌合作創作刺繡藝術品後，她開始在全球蒐羅古董愛馬仕手袋、LV（Louis Vuitton，路易威登）Keepall包進行再造，獲得名流追捧。

▲美國百億網紅企業家凱莉傑納擁有白色款的JAY AHR刺繡愛馬仕柏金包。（圖／翻攝kyliejenner IG）

愛馬仕炙手可熱、一包難求的柏金包價格約從30多萬元起跳，但周杰倫收藏經過JAY AHR改造的Bandana方巾圖案柏金刺繡包，價格超過百萬元，美國身家百億元的網紅企業家凱莉傑納（Kylie Jenner）也擁有相同設計的白色款，果然特殊性與稀有性對藏家而言才是最大賣點。

▲JAY AHR曾推出一系列LV Keepall刺繡包。

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