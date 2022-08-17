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MIKIMOTO橄欖枝珠寶超百搭　珍珠、橄欖石胸針不到3萬入手

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▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Olive Collection 18K金鑲橄欖石珍珠戒指（左）54,000元，針式耳環78,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO捕捉大自然之美，以搖曳枝葉的橄欖樹為主題，推出全新Olive Collection珠寶，運用純銀或18K金、白金打造枝葉線條，並點綴日本Akoya珍珠、翠綠的橄欖石珠，演繹結實纍纍、充滿生命力的模樣，款款都是適合日常搭配的生活珠寶。

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Olive Collection 18K金橄欖石珍珠墜鍊（左）101,000元，純銀橄欖石珍珠胸針28,000元。

Olive Collection最入門的款式為純銀鍍銠材質的橄欖石珍珠胸針，枝葉繞成圈的設計相當百搭，不到3萬元即能入手；MIKIMOTO同時推出18K金鑲珍珠、橄欖石的鍊墜、戒指與2款耳環，18K白金款則於橄欖葉片鑲嵌美鑽與珍珠搭配，共有鍊墜與戒指可供選擇。

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Olive Collection 18K白金橄欖枝造型鑽石珍珠墜鍊（左）134,000元，18K白金鑲鑽珍珠戒指103,000元。

Tiffany & Co.也有豐富的橄欖葉造型珠寶，出自畢卡索女兒、設計師Paloma Picasso之手，她以位於馬拉喀什家中花園的一大片橄欖樹林為靈感，創作帶有和平與富饒寓意的橄欖枝造型珠寶，款式從最簡潔的戒指、鍊墜、耳環到繁茂枝葉線條構成的寬版手環均備，另有結合三排淡水珍珠與純銀橄欖枝造型的華麗手環設計。

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany由設計師Paloma Picasso創作的Olive Leaf橄欖葉三環珍珠手鍊69,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany設計師Paloma Picasso創作的Olive Leaf橄欖葉18K金窄形開口手環330,000元。

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關鍵字：

MIKIMOTO, Tiffany

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