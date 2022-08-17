過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

悶熱的夏季會使皮脂分泌量及速度都增加，進而使角質變得比較難代謝、容易堆積，不僅降低保養品吸收效果，還容易導致粉刺痘痘等困擾產生。不少人就會習慣使用去角質產品，但過度去角質也會造成肌膚缺水、敏感等問題，因此挑選一款能溫和去除角質的清潔產品就變得很重要，像是以下5款能溫和清潔同時代謝老廢角質的2合1清潔產品快準備好，讓臉部、身體到頭皮髮絲都能清爽潔淨度過夏秋高溫期。

▲DR. BARBARA STURM 深層淨化酵素潔顏粉，75g，NT$2,250。



泡沫＋去角質二合一的新型態潔顏粉，能幫助軟化鬆動角質、廢物，溶解並預防脂垢生成堆積，含有雙重酵素和植物萃取纖維顆粒素，可透過剝離清除2階段進程，瓦解油脂，溫和拋光、黏著吸收，更添加維他命C，有助於明亮肌膚。

▲OMOROVICZA 亮膚潔顏凝凍，150ml，NT$2,350。



可天天使用的溫和潔顏凝凍，結合絲瓜絡纖維及天然檸檬酸AHA，同時從物理性、化學性雙效溫和去除代謝老廢角質，並添加構棘葉萃取調節皮脂，維持肌膚平衡，潔顏同時恢復肌膚平滑，敏弱肌也適用。

▲bamford 柑橘身體去角質，150ml，NT$1,600。



清潔、去角質二合一的沐浴凝膠，添加微量水楊酸能軟化角質，加速鬆動表皮剝離，便於去除過厚的堆積，內含天然摩洛哥堅果殼，能掃除表皮老廢角質，讓肌膚恢復光澤與平滑。

▲歐舒丹 桂花去角質沐浴膠，250ml，NT$880。



凍狀質地源自天然植物潔淨因子，細緻泡沫能溫和潔淨肌膚，蘊含桂花萃取與天然杏仁殼顆粒，能潔淨肌膚同時溫和去除身體老廢角質，重現柔嫩膚觸，同時帶有揉合清新果香及醇厚桂香的迷人香氣。

▲Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜 布列塔尼限量版，250ml，NT$1,650。



蘊含地中海天然海鹽顆粒能溫和潔淨毛囊，去除多餘角質同時補充礦物質，使頭皮更健康，添加植萃保濕因子可為頭皮提供長效保濕，並舒緩頭皮搔癢，讓頭皮恢復清新和舒適，維持油水平衡狀態，特別適合油性頭皮。

