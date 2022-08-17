范少勳手臂肌肉逼人搶過名錶風采　絕招「天天伏地挺身100下」

▲范少勳佩戴PIAGET Polo腕錶露出健壯手臂。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男星范少勳是瑞士名錶珠寶品牌伯爵（PIAGET）的風格大使，總是伯爵錶不離身，近日最常戴的錶款是PIAGET Polo 系列玫瑰金孔雀綠面盤自動腕錶，獨特的色調非常吸睛，不過卻被他的肌肉搶走風采，原來他穿法國時尚品牌Sandro無袖上衣搭配新錶，露出健壯的手臂線條，讓粉絲刷一整排愛心，連男星施名帥都讚：「一拳超人。」

▲范少勳同時搭配伯爵Possession系列鑽戒。





▲PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕錶，895,000元。

范少勳令人稱羨的肌肉線條絕非僥倖，他透露：「我每天都做100下伏地挺身，不多不少剛剛好。」勤練有成，讓他穿起無袖服裝格外有自信，搭配伯爵孔雀綠面盤與同色系錶帶的Polo腕錶、Possession系列戒指，展現年輕活力。

▲范少勳穿LV裝出席記者會，也搭配綠色款的PIAGET Polo錶。（圖／翻攝fan82114 IG）

日前范少勳換上LV（Louis Vuitton，路易威登）印花襯衫造型，出席電影《初戀慢半拍》宣傳活動，也是戴上同款伯爵Polo錶，此系列於1979年因馬球運動而生，以「形中有形」的設計聞名，圓形錶圈與枕形面盤完美融合，受到名流追捧，近來顏色款式更豐富，搶攻新世代。

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