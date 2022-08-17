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王子邱勝翊有了「一見鍾情對象」　家藏壯觀鞋牆經典款必收

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記者鮑璿安／台北報導

隨著復古元素運動鞋成為大勢焦點，ASICS SPORTSTYLE 全新鞋款JOGGER X81正式發表，今（17日）請到邱勝翊（王子）擔任形象大使，他自認對腳上的81鞋款是一見鍾情，家中更有一整面鞋牆，以透明鞋盒一一收藏，聊到鞋就停不下來。

▲▼王子 。（圖／品牌提供）

▲王子在國小參加田徑隊時第一次接觸到亞瑟士 。（圖／品牌提供）

王子透露自己最早認識亞瑟士其實是在國小參加田徑隊時，對鞋款機能性印象深刻，後來就連參加《全明星運動會》也有穿去比賽，而他選鞋尤其在意舒適度，王子強調：「不要穿不舒服的鞋子，別人覺得好看，但那不符合我的理念。」 恰好JOGGER X81用以中底鏤空加上異材質拼接，從外觀和性能都很打動他，讓他形容：「看到81就是一見鍾情，很難選擇到底要什麼顏色，每雙都好看，就決定直接包色，不管什麼場合都可以穿。」

▲▼王子 。（圖／品牌提供）

▲王子對經典配色鞋款沒有抵抗力，腳踩ASICS JOGGER X81 奶油白。（圖／品牌提供）

王子愛鞋成癡不是秘密，他說自己私下最常選擇黑白色的常規搭配，對花花綠綠的鞋款仍有障礙。過去家中鞋子甚至多到擺成了一整面鞋牆，「肯定超過100雙！」王子透露若遇到經典配色的鞋款一定會收藏，自己不僅會將原裝鞋盒留存，還會專門買透明盒存放，讓收藏品一目了然，這次擔任品牌形象大使後，有望讓鞋牆規模繼續壯大。

▲▼王子 。（圖／品牌提供）

▲JOGGER X81回溯70年代的慢跑風潮。（圖／品牌提供）

JOGGER X81回溯70年代的慢跑風潮，還原當時最具話題的中底鏤空緩震科技，並運用異材質與抗撕裂布料打造，鞋側線條感俐落，提供百搭4色，黑白灰色以及焦糖杏色，同時邀請王子出鏡拍攝形象照，示範經典穿搭。

【看更多夏季新鞋】

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款。（圖／品牌提供）

PUMA TRC Blaze沁涼配色

由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，色系上包括米色質感麂皮、漾藍高級皮革及水藍 TPU 裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，加上TRINOMIC蜂巢式避震科技，除了符合日常穿搭，耐震性質也是運動首選。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 2022 Always Original夏日系列， 鞋款（依序）RETROPY ；FORUM LOW  。（圖／品牌提供）

adidas Originals 2022 Always Original夏日系列

延續春季而來的Always Original系列，針對夏日打造多款繽紛鞋款，像是打頭陣的RETROPY鞋款擁有Boost鞋底以及粉嫩拼接大地色；SUPERSTAR & FORUM經典鞋款則是採用與服飾呼應的輕柔配色呈現，一看到就消暑。

關鍵字：

王子, 邱勝翊, ASICS SPORTSTYLE , 鞋款, JOGGER X81

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