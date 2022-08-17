貝嫂品牌營運危機「負債19億天價」　服飾3折低價出售

記者鮑璿安／外電報導

貝嫂維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）先前才傳出與媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz）不合，沒想到自創的個人同名服飾品牌Victoria Beckham又因負債消息登上媒體版面，據外媒指出，連年負債至少累積到五千多萬英鎊。

維多莉亞貝克漢於2008年創立時裝Victoria Beckham，簡潔與都會感受到許多名人喜愛，2019年更將版圖擴展到美妝產品上。不過外媒卻報導，因疫情影響，2020年集團虧損了 660 萬英鎊，連年虧損下，目前還有高達5390萬英鎊（約台幣19億元）的巨額負債，而公司的總收入下降了 6%，從2019 年的3830萬英鎊來到了3610 萬英鎊，面臨營運困難。

從電商平台上也可發現，Victoria Beckham旗下服飾正處於3折出清價格，似乎是想透過折扣吸引購買。相較之下Victoria Beckham Beauty美妝產品則是有亮眼銷售，今年推出了許多話題性產品，在清潔、美容與護膚領域取得成功，未來將繼續擴大生產規模。同時間大衛貝克漢（David Beckham）的金字招牌代言依然進賬滿滿，包括運動品牌adidas、瑞士腕錶品牌帝舵表（Tudor）都持續與他合作。