樂扣樂扣「網美級隨行杯」好燒　搖搖吸管杯打卡太可愛

▲環保隨行杯、吸管杯話題再衝一波，樂扣樂扣推出淡文青風格產品。（圖／樂扣樂扣、85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因應環保政策，環保杯話題不斷，韓牌樂扣樂扣近期推出旗下3款隨行話題杯，包括去年搶佔IG版面的「清新玻璃杯」，推出莫蘭迪新色；不鏽鋼內膽的「微笑騎士不鏽鋼隨行杯」，以及網美系「嚼對搖搖吸管杯」，全部走「淡文青」清新風，透明設計手搖飲漸層也能忠實呈現。

2022年7月起民眾於連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場購買飲品自備環保杯，四大連鎖業者須配合新政策，提供至少5元價差折扣，讓隨行杯衝一波銷量佳績，近期台北市環保局再宣布，自12月起禁用一次性塑膠杯，讓環保杯使用率又大增，需求也持續增加，樂扣樂扣近期再推旗下新品，讓消費者有更多選擇。

去年一個月銷量破萬的兩用耐熱玻璃隨行杯系列，今年度再度推出莫蘭迪新色，包括奶油霜白、迷霧薄荷綠、焦糖栗子棕、夢幻天空藍各各皆美，玻璃杯身耐熱溫度從-20度C到100度C，兩用雙飲口杯蓋設計，可直接對嘴喝或使用吸管，大口徑設計且吸管、杯蓋可拆卸，方便好清洗，文青上班族最適合。

微笑騎士不鏽鋼隨行杯「自帶提把」的設計，讓使用者易攜帶，且機車通勤族群也很方便使用，具有540ml容量，可容納超商大杯咖啡，使用304食品級不銹鋼內膽，保溫保冷皆適宜，有直飲或吸管杯蓋雙杯蓋可選擇；嚼對搖搖吸管杯針對大杯手搖飲品推出，迷霧薄荷綠、粉嫩蜜光橘、蜂蜜奶油黃、雲朵乳酪藍四色都超有小清新風格，360度寬口徑吸管可隨意搖動，珍珠或椰果也能吸好喝好。

連鎖咖啡品牌85度C近期也因應環保需求，更推出兩款莫蘭迪色隨行杯和吸管杯，只要到門市消費任一商品，加價419或459元即可加購，吸管杯內膽為陶瓷塗層，杯身為304不鏽鋼，6小時可保溫50度C，隨行杯則有流線圓弧外型，上蓋是304不鏽鋼內芯，內膽為陶瓷塗層，6小時有63度C的保溫效果。業者表示，折5元優惠實行後，全台門市相較去年同期，平均每天多五百杯兌換優惠，一年預估再減少16萬個一次性飲料杯。