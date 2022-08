64歲瑪丹娜縱橫歌壇40年　經典4套造型性感而無懼，掀世代流行

實習記者蔡孟廷/綜合報導

百變天后瑪丹娜(Madonna)的64歲生日,她穿著一襲Dolce & Gabbana的洋裝和她的親友們一起慶生。說到瑪丹娜肯定馬上會想到她那一頭亮金色的頭髮、大紅色的雙唇與她一再挑戰世界的創意和勇氣。從《宛如處女》(Like a Virgin)專輯面世之後,她性感而無懼的形象從此深植人心。無論是當時看來驚世駭俗的造型,還是那些語不驚人死不休的發言,都不只為了讓世人記得自己,更是喚起眾人對女權意識的關注。

▲瑪丹娜穿著一襲Dolce & Gabbana的青花瓷洋裝,無瑕的臉蛋和身材完全看不出是64歲的模樣(圖/翻攝自IG@Madonna)

縱橫歌壇40年,瑪丹娜無數的經典造型至今仍被人津津樂道,從路邊運動到頒獎典禮、從專輯封面到演場會,似乎她只要她有出現,就能吸引到人群的目光,因此這次《ET Fashion》為各位從1980年代到2010年代精選了四套造型,一起來回顧這些經典造型,讓瑪丹娜獨特的時尚美學、前衛的想法繼續影響未來的世代。

1980

1984年瑪丹娜以《宛如處女》一曲成名,她一直以來都是以狂野不羈的浪女形象出現在大家面前,因此《宛如處女》由她演唱更加諷刺,在相對保守的80年代,她以如此挑戰世俗的形象獲得了巨大的成功,正如她在採訪時所說的:“I'm tough, I'm ambitious, and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, okay.”(我很堅韌、我雄心勃勃,同時我清楚了解自己像要什麼,如果這讓我像個壞女人,那又何妨。)

▲《宛如處女》讓瑪丹娜一炮而紅,同時開啟她傳奇的演藝生涯(圖/翻攝自IG@madgeluv)

1990

80年代瑪丹娜為自己在西洋流行音樂界所打下的基礎,讓她在90年代依然如日中天,同時在1998年推出了專輯《光芒萬丈》(Ray of Light)讓她在第46屆葛萊美獎中榮獲四項大獎,同時也獲得了MTV音樂錄影帶大獎的六項大獎,這張專輯因為其嘗試性的曲風,不只叫好更叫座,全球一共售出1600萬張。而《光芒萬丈》的專輯封面雖然看似普通,但湖水藍上衣和她金髮形成的強烈對比,在現在依舊能做為穿搭的參考。

▲《光芒萬丈》專輯如今已經問世20年卻依舊讓人津津樂道,歌曲和造型都絲毫不過氣(圖/翻攝自FB@Madonna)

2000

千禧年之後瑪丹娜在2005年推出的Disco專輯《娜語錄》(Confessions on a Dance Floor)把全世界都拉回紙醉金迷、五光十色的80年代,點開專輯的第一首歌《心神不寧》更是取樣自ABBA合唱團的《Gimme!Gimme!Gimme!》。雖然《娜語錄》被樂評人評為過度商業化的專輯,但這張專輯的成功仍然無庸置疑,同時她更是2005年Versace的形象大使,為Versace拍攝一系列的形象照。

▲2005年Versace請瑪丹娜拍攝形象照,義大利的華麗風情與瑪丹娜相得益彰,拿到2022年來看還是時髦無比(圖/翻攝自Versace官網)

2010

瑪丹娜在2018年穿著Jean Paul Gaultier為她設計的黑色宗教洋裝,彷彿就像是在像世界宣告,即使她已經60歲但她依舊不認為年齡能夠對她予以限制,頭上的皇冠如聖家堂般聳立,身上穿著以身體為中心鏤空十字架的全黑洋裝,透膚的性感與宗教的神聖感形成衝突的美。時尚老頑童和流行天后這次合作為2018年的Met Gala上了濃墨重彩的一筆,這對拍檔身上似乎有無限的活力與創意,每每強強聯手都讓人瞠目結舌。

▲Jean Paul Gaultier和瑪丹娜不只是設計師與明星的關係,私底下也是好朋友(圖/翻攝自IG@Jean Paul Gaultier)