風・Luxury／糖果錶太誘人　寶格麗彩寶魅力襲捲貴婦圈

▲寶格麗Divas' Dream系列蛋白石與黃水晶珠寶腕錶，1,183,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年珠寶錶突破過往唯有優雅的單一形象，屢屢以更大膽的造型、新穎的配色驚艷貴客，寶格麗（BVLGARI）即將彩色寶石名家特色發揮的淋漓盡致，最新曝光的6款雞尾酒彩寶腕錶，從百萬元內至超過200萬元的華麗款式均備，如糖果般的寶石裝飾，讓人一眼就認出是品牌之作。

▲寶格麗Divas' Dream系列珠寶錶展現彩色寶石名家的卓越美學。



寶格麗Divas' Dream 系列腕錶標誌性設計是錶圈外環繞形似銀杏葉的扇形結構與圓形切割寶石，整體造型猶如綻放的花朵，扇形裝飾還會微微顫動展現靈動的設計，2款皮錶帶款新作分別以碧綠孔雀石搭粉紅碧璽、粉嫩蛋白石配黃水晶，大膽的配色流露活潑氣息；同系列另有玫瑰金鍊帶錶，將招牌扇型輪廓運用在錶帶上，並交錯鑲嵌鑽石增添華麗感，面盤則有粉紅蛋白石與藍綠色調蛋白石兩款供選擇。

▲寶格麗Divas' Dream系列孔雀石與粉紅碧璽珠寶腕錶，1,290,000元。

由不同切割、大小與鑲嵌的彩寶環繞錶盤外圈的Allegra腕錶，曾一度襲捲台灣貴婦圈，寶格麗再以全新寶石組合吸引目光，一款偏粉嫩色調結合粉紅和黃色剛玉、粉紅碧璽、黃水晶、橄欖石和玫瑰石榴石；另一Allegra腕錶則如明媚陽光以黃色剛玉為主，點綴粉紅碧璽、橄欖石等。

▲寶格麗Divas' Dream系列蛋白石面盤珠寶腕錶（左）2,154,000元，Allegra系列粉紅剛玉珠寶腕錶870,000元。

有別於寶格麗運用彩寶裝飾造型時髦的珠寶錶，海瑞溫斯頓（Harry Winston）選用色澤迷人的珍珠母貝於面盤創造生動天空與雲彩畫面，推出限量7只的卓時Premier系列Sweet Stars腕錶，靈感源自牛郎與織女，兩人化身為6時位置交疊的星星，紅色的星星保持不動，代表小秒針的白色星星60 秒旋轉一圈，旁撒落的鑽石、紅寶石象徵簇擁的喜鵲，浪漫取勝；若更講求珠寶錶的功能性，玫瑰蓓蕾Rosebud頂級珠寶腕錶能滿足所需，因為旋開錶蓋後不僅是時計，亦可轉換成胸針或項鍊鍊墜佩戴，在不同場合完美搭配。

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Sweet Stars 36毫米自動腕錶，1,680,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓玫瑰蓓蕾Rosebud頂級珠寶腕錶，可轉換成項鍊或胸針，3,190,000元。



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