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木質感和室小桌下殺419元！打電腦、吃宵夜　打開就能用超方便

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文／C編

小桌子的利用率很高，可以放在床邊置物，或是坐在地板上的時候想打電腦、吃宵夜，通通很適合，「Her森森」推出「MAMORU日式和室桌」，原價600元、特價419元，不但穩固又耐重，不使用時桌角可經鬆折起收納，絲毫不佔空間。

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▲MAMORU,和室桌,折疊桌,桌子,Her森森。（圖／Her森森）

▲MAMORU 日式和室桌，原價600元、特價419元，點我購買

雖然名為「日式和室桌」，但不只是可以在和室使用，像是家裡的床頭少了床頭櫃，或是鋪了地毯的客廳想要一張小桌子，可以擺放一些小物品、當作工作桌，甚至化妝、吃東西，隨時隨地展開就可以使用，實用又能增添居家風格，當然很需要。

尺寸為60公分X40公分，高度則是29公分，桌板以美耐皿處理，為E1低甲醛的環保板材，具有防刮、耐磨、耐熱、耐重等特點，使用起來質感滿分。桌腳採用金屬材質製作，穩固耐重不搖晃，又可以簡單摺疊收納，薄薄一片放在房間或是小夾層裡面都沒問題，不用擔心沒地方收納。

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▲MAMORU,和室桌,折疊桌,桌子,Her森森。（圖／Her森森）

▲MAMORU日式和室桌，原價600元、特價419元，點我購買

「Her森森」推出「MAMORU日式和室桌」，原價600元、特價419元，有楓木色、深胡桃木色、大理石色等多款可以挑選，可以按照室內裝潢設計，搭配出最具質感的小桌，使用起來非常靈活、好收納，用小東西，讓日常生活更加分。

關鍵字：

MAMORU, 和室桌, 折疊桌, 桌子, Her森森

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