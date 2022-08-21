雪碧出「無糖汽水」一罐才12元　零熱量減肥也能喝

文／C編

飲食常常高糖、高油、高鹽，長時間吃下來不但腎臟受不了，也會有血糖飆升的危險，而且這些飲食習慣還容易造成身體各處過多的負擔，可以說是百害無益處，建議除了少碰，也可以挑選別的替代品，讓自己過癮的同時，也能維持健康。

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▲雪碧 ZERO無糖汽水易開罐330ml（6入／組），原價150元、特價73元，點我購買。



「Her森森」推出「雪碧ZERO無糖汽水 」，330ml的易開罐6罐，原價150元、特價只要73元，最適合想過過嘴癮，但是卻不想製造身體負擔的人，清爽的味道人人都可以接受，開心享受喝汽水的暢快。

經典的綠色瓶身、個性化的黑色字體，讓無糖雪碧充滿特色，無糖、無熱量，對於想喝飲料又怕胖的人來說，更是一大福音，雪碧的檸檬風味清爽又解膩，向來有不少支持者，現在有了無糖新選擇，若不常喝汽水是擔心攝取過多熱量，那麼大口暢飲的時機來了。

此外，不少人認為雪碧是「很百搭的飲料」，可以加紅茶、綠茶，更有網友指出，加乳酸飲料很對味，不知用無糖版雪碧調這些「特調」風味是否不變？炎熱的夏天，試試看吧！

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「Her森森」推出「雪碧ZERO無糖汽水易開罐330ml（6入／組）」，原價150元、特價只要73元，相當於一罐只要12元，多買幾組冰到冰箱裡面，想喝就有，方便省錢之外，清涼暢快又無負擔。