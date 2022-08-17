fb ig video ETtoday search mobile

痘痘別來！盤點去痘話題新品，改善惱人痘印超有感

>

▲▼痘痘別來！盤點去痘話題新品。（圖／翻攝自IG/innisfree_official）

▲夏季肌膚出油量多，屏障衰弱都是痘痘成因。（圖／翻攝自IG/innisfreeofficial）

記者曾怡嘉／綜合報導

過了青春期，為何依舊無法擺脫惱人痘痘膚況？除了皮脂旺盛分泌容易致痘外，膚況不穩、屏障衰弱也是痘痘成因。當肌膚乾燥或受壓力刺激，像是紫外線、口罩摩擦與不當保養，肌膚屏障受損、角質異常增生，將進一步導致毛孔阻塞，引發膚況粗糙、生成粉刺與痘痘，盤點抗痘新品，幫你還原健康肌膚。

▲▼ 痘痘別來！盤點去痘話題新品。（圖／品牌提供）

▲FANCL 抗痘修護精華，8g，920元。

藉由升級新成分-傳明酸舒緩鎮靜，並強化預防痘痘與痘印形成效果，藥鼠尾草葉精華、梅果精華、漢方植萃精華、香甜豌豆花精華與紫蘇葉精華，高效集中修護痘痘問題。

▲▼ 痘痘別來！盤點去痘話題新品。（圖／品牌提供）

▲TRUE TISANE 金銀花抗痘調理精華，10ml，680元。

以金銀花萃取，偕同水楊酸打造完美溫和有感抗痘比例，搭配蒲公英與牛蒡根萃取、維生素 B3、頂級茶樹精油等成分，幫助淡化痘印與暗沉。

▲▼ 痘痘別來！盤點去痘話題新品。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 18%煥新淨膚酸精華，35ml，1,680元。

以最新流行的複合酸精研打造，獨家多層次角質更新科技，綜合多方功效溫和調理，有效協同肌膚代謝，疏通淨化、緊緻毛孔。

▲▼ 痘痘別來！盤點去痘話題新品。（圖／品牌提供）

▲innisfree A醇淨膚超修護安瓶，30ml，1,100元。

利用脂質將A醇、積雪草萃取、神經醯胺及玻尿酸等高效成分進行分層包覆，有效將老廢角質堆積造成的肌膚困擾一網打盡，明顯改善痘痘粉刺、毛孔粗大等問題。

►瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

關鍵字：

抗痘, 去痘, 痘痘, 粉刺

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足

「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足

4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場

4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場

蔡依林巧手又編出「類Prada帽」　網狂讚「被副業耽誤的歌手」 周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升 瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半 子瑜霸氣奪C位「緊身馬甲裝」辣翻！　9雙美腿一字排開心臟爆擊 日月潭瑞居飯店住一晚才2680元！可住2大2小、升等4人房型超划算 昆凌開箱40萬精品生日禮物　香奈兒包、珠寶項鍊連周董也有分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面