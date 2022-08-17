痘痘別來！盤點去痘話題新品，改善惱人痘印超有感

▲夏季肌膚出油量多，屏障衰弱都是痘痘成因。（圖／翻攝自IG/innisfreeofficial）

記者曾怡嘉／綜合報導

過了青春期，為何依舊無法擺脫惱人痘痘膚況？除了皮脂旺盛分泌容易致痘外，膚況不穩、屏障衰弱也是痘痘成因。當肌膚乾燥或受壓力刺激，像是紫外線、口罩摩擦與不當保養，肌膚屏障受損、角質異常增生，將進一步導致毛孔阻塞，引發膚況粗糙、生成粉刺與痘痘，盤點抗痘新品，幫你還原健康肌膚。

▲FANCL 抗痘修護精華，8g，920元。

藉由升級新成分-傳明酸舒緩鎮靜，並強化預防痘痘與痘印形成效果，藥鼠尾草葉精華、梅果精華、漢方植萃精華、香甜豌豆花精華與紫蘇葉精華，高效集中修護痘痘問題。

▲TRUE TISANE 金銀花抗痘調理精華，10ml，680元。

以金銀花萃取，偕同水楊酸打造完美溫和有感抗痘比例，搭配蒲公英與牛蒡根萃取、維生素 B3、頂級茶樹精油等成分，幫助淡化痘印與暗沉。

▲東森自然美 18%煥新淨膚酸精華，35ml，1,680元。

以最新流行的複合酸精研打造，獨家多層次角質更新科技，綜合多方功效溫和調理，有效協同肌膚代謝，疏通淨化、緊緻毛孔。

▲innisfree A醇淨膚超修護安瓶，30ml，1,100元。

利用脂質將A醇、積雪草萃取、神經醯胺及玻尿酸等高效成分進行分層包覆，有效將老廢角質堆積造成的肌膚困擾一網打盡，明顯改善痘痘粉刺、毛孔粗大等問題。

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