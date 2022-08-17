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夏季「禮貌噴香」顛覆妳的認知　3個小技巧讓香味若隱若現更迷人

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季惱人的體味，總是讓人受不了，為了保持完美的狀態，禮貌噴香是很重要的關鍵，以下就盤點3個噴香的小秘訣，非常適合夏季使用，若隱若現的香味不會打擾到別人，才是夏季應該掌握的噴香技巧。

＃噴在手肘、膝蓋外側

很多人都知道，香水要噴在脈搏處，味道才會隨著體溫散發，但這樣反而讓香氣散發得快，想要夏天香氣持久，不妨試試看噴在手肘、膝蓋外側這些出汗比較少的地方，另外，香味也會隨著動作散發出來，若隱若現的香氣最迷人。

＃肩膀、後頸處也是氛圍感十足

除了手肘、膝蓋外側，像是很多女孩夏天都喜歡穿細肩帶的背心，也可以選擇噴在肩膀、後頸的位置，讓香味自然的散發，這樣男神從妳身邊擦肩而過，都會忍不住為妳駐足，可以說是極其巧妙的噴香地方。

＃塗點乳液再噴香

如果想讓香氣停留的時間更長，建議可以在噴香的位置，先塗抹一點無香的身體乳液，再疊噴香水，可以讓香氣更加持久，一整天都散發清新淡雅的香氣，而且同時還可以保濕滋潤，當然一定要學會。

【推薦單品】

＃FURLA 盛夏雪泥莓淡香精

▲FURLA,嬌蘭,歐舒丹,JIMMY CHOO,KLOWER PANDOR,香水,淡香精,香氛。（圖／品牌提供）

前調以酸香四溢帶著鮮豔色彩的覆盆子冰沙帶出，點綴番紅花香氣，中調柔軟的白皮革表層覆蓋著玫瑰精萃，絲滑柔軟，後調以檀香木及廣藿香包裹，為療癒的香甜畫下句點。

＃JIMMY CHOO 活力海洋淡香水

▲FURLA,嬌蘭,歐舒丹,JIMMY CHOO,KLOWER PANDOR,香水,淡香精,香氛。（圖／品牌提供）

以衝浪作為靈感，清新的葡萄柚開啟帶出愜意的海洋基調，最後以略帶鹹味的苔蘚及木質琥珀結尾，展現出男性清爽卻又性感的風格。

＃嬌蘭 花草水語琢白岩蘭澄花淡香水

▲FURLA,嬌蘭,歐舒丹,JIMMY CHOO,KLOWER PANDOR,香水,淡香精,香氛。（圖／品牌提供）

萃取來自義大利的高級橙花揉合閃耀的佛手柑香調與無花果，洋溢活潑明亮的水果木質花香調，噴灑在身上就能展現出專屬女人的優雅浪漫。

＃KLOWER PANDOR 純白邂逅香水1310

▲FURLA,嬌蘭,歐舒丹,JIMMY CHOO,KLOWER PANDOR,香水,淡香精,香氛。（圖／品牌提供）

最適合夏季的純白香調，讓人隱隱約約感受到香氣，卻又不會過於濃郁，宛如剛沐浴完之後，散發出的清爽皂香，讓人忍不住想要靠近，感受那溫煦的香氣。

＃L’OCCITANE 桂花淡香水

▲FURLA,嬌蘭,歐舒丹,JIMMY CHOO,KLOWER PANDOR,香水,淡香精,香氛。（圖／品牌提供）

前調苦橙、西洋梨、杏桃散發令人愉悅的清新果香，緊接著馥郁的桂香隨之綻放，揉合鈴蘭、小蒼蘭及胡蘿蔔籽油，展現出優雅芬芳，最後以雪松和檀香的木質調為底蘊，為清新花果調更添一抹如麂皮般溫潤的雅致。

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