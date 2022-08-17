不吃早餐也中！5個「變胖壞習慣」，難怪你總瘦不下來

▲早餐是三餐之最，均衡攝取可開啟一天的代謝力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

已經很努力，離目標就差這麼一點，飲食控制加上運動還不夠，其實日常一些壞習慣會拖垮你瘦身進度，讓你減重不成反變胖，盤點常見的5個變胖壞習慣，你中了幾個？

#不吃早餐

不少人認為能少一餐是一餐，其實早餐非常重要，它能幫助啟動一天的新陳代謝，曾有研究報告指出，早餐後的8個小時以內，身體脂肪會加速燃燒，換句話說如果不吃早餐，整天的新陳代謝都會被破壞。

#能坐就不動

大部分的下半身肥胖，通常都是久坐惹禍，長時間維持同一個姿勢，會使血液循環堵塞，不良坐姿還會造成水腫，因此坐1小時建議就要站起來走一走，免得久坐使得脂肪囤積，變成西洋梨身材。

#經常憋尿

憋尿和發胖也有關！現代人生活緊張忙碌，有時一忙起來就會憋著不上廁所，這樣憋著不只會影響身體健康，更會增加體內毒素，同時對腸胃、腎臟、肝臟代謝都會有影響，因此建議有尿意或是便意就應去廁所。

#喝水不足

人體需要水分，喝水除了幫忙身體補充水分，更能帶動體內新陳代謝，新陳代謝能加速脂肪燃燒，反之若是喝水不足，身體代謝慢，就會導致發胖危機，以成年人來說，一天應補充2000-2500cc最適合。

#吃東西太快

不少人有吃東西太快的毛病，吃飽了但是訊息還沒傳送到大腦，導致自己吃太多而不自知，所以應放慢吃東西速度，咀嚼時建議多咬幾口，幫助增進飽足感。

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