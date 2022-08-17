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喜歡吃西瓜還是葡萄？測驗你的隱性缺點跟優點

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

想知道自己隱性的缺點跟優點是什麼嗎？從你喜歡吃的水果也許可以窺探究竟，以下這個小小的心理測驗，不妨可以來做一下，可以更加了解自己。

以下4種水果，你最喜歡的是？

1.西瓜

2.鳳梨

3.紫色葡萄

4.奇異果

1.西瓜

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇西瓜的朋友，你是一個積極又很有幹勁的人，你的熱忱會激勵到身邊的人，熱情又外向的個性，總是凝聚身邊人的存在，缺點就是個性比較耿直，很容易因此得罪其他人，個性也稍微比較焦躁，做事比較欠缺思考，要更加穩重一點才行喔。

2.鳳梨

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇鳳梨的朋友，你的優點是很容易照顧人，非常具有同理心，也因此受到很多朋友的歡迎，缺點就是你比較容易害怕受傷，所以會依賴身邊的人，很多事情沒有辦法做決定，其實適時的拿出勇氣來，有時候也是不錯的突破喔。

3.紫色葡萄

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇紫色葡萄的人，你擁有獨一無二的想法跟堅強的意志，做事情非常的有自己的想法，缺點就是自尊心比較強，遇到困難並不會想要依賴他人，其實這樣太過封閉，有些狀態可以適時的求援，其實也是建立更好人際關係的機會。

4.奇異果

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

喜歡奇異果的你是一個很有藝術家氣息的人，思考比較跳躍，有很多創意的想法，缺點就是對自己的要求太高，不善於表達自己的內心，其實像是這樣的狀態，有時候對自己寬容，也是讓自己有更好的表現。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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