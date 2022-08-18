倪妮緊身白裙仙氣爆棚！　勒出「黃金腰臀比」極致曲線曝光

▲34歲大陸女星倪妮。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

34歲大陸女星倪妮一向是仙氣代表，日前出席保養品活動，她換上一身優雅白裙，只見緊身剪裁包裹不科學體態，纖腰與美胸齊發，而裙裝其實出自設計師品牌 Self-Portrait，並非一線精品如此遙不可及，輕鬆助倪妮散發女神氣場，引發網友大讚：「這身材，P圖都不敢這麼P」、「這腰臀比例絕了」。

▲倪妮身穿 Self-Portrait白色連身裙。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

倪妮此次換上馬來西亞設計師Han Chong的自創品牌 Self-Portrait白色連身裙，輕鬆散發優雅韻味，尤其是獨特的方領搭配上向下挖深的胸前設計，中央金扣增添奢華氣息，不自覺流露出鎖骨曲線以及美胸，將尺度拿捏得剛剛好，在倪妮的白皙肌膚加持下，將該套裙裝駕馭得簡潔大方。隨著緊身裙襬一路遊走，不科學的S曲線分明，造型傳遞高級感。

▲倪妮先前演繹義大利設計師品牌ERMANNO SCERVINO 2022秋冬系列玫瑰迷你短裙。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）



倪妮也將Self-Portrait穿出更勝精品的高雅氣息，先前她還以義大利設計師品牌ERMANNO SCERVINO 2022秋冬系列玫瑰迷你短裙出席活動，同樣是白色造型，但搭配了長靴收尾，順勢讓帥氣氛圍增加不少。

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